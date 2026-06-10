Assoluzione per l'imputato accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli

La Corte d'Assise ha assolto l'imputato dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli dopo 16 ore di camera di consiglio. La moglie dell'imputato ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, mentre i parenti della vittima sono rimasti in silenzio.

La Corte d'Assise ha emesso il suo verdetto dopo 16 ore di camera di consiglio, assolvendo l'imputato dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli . La moglie dell'imputato, presente in aula, ha espresso la sua soddisfazione per la sentenza, dichiarando di aver sempre avuto fiducia nella giustizia.

L'aula ha accolto la notizia con un boato seguito da un applauso. La lettura del dispositivo da parte della giudice ha avuto luogo davanti a un'aula gremita, in cui erano presenti i parenti della vittima, tra cui i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, e alcuni conoscenti dell'imputato. La sentenza ha posto fine a un processo lungo e complesso, durante il quale l'imputato è stato accusato di un crimine grave.

Tuttavia, la giuria ha stabilito che non ci sono elementi sufficienti per condannarlo





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