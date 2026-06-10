Assoluzione per Louis Dassilva nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini

La Corte di Assise di Rimini ha assolto Louis Dassilva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, anziana vicina di casa, dopo un processo durato nove mesi e un lungo dibattimento. L'uomo, che rischiava l'ergastolo, era stato arrestato nel luglio 2024 e in carcere da allora. Il verdetto di non colpevolezza, pronunciato dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, ha ribaltato le accuse formulate dal pm Daniele Paci, che aveva chiesto la condanna all'ergastolo. L'omicidio era avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini, con il corpo della vittima ritrovato dalla nuora Manuela Bianchi nel garage di via del Ciclamino. La scena del crimine presentava elementi inquietanti. Le indagini si concentrarono sui vicini di casa, in particolare su Dassilva, il quale non aveva un alibi per l'ora del delitto, fissata alle 22.13 da una telecamera di un garage. Un elemento chiave per l'accusa era stata la presunta confessione di Dassilva alla stessa nuora, intercettata in Questura, e la successiva confessione della Bianchi, che accusò Dassilva di averle indicato cosa dire. Le perizie, compreso il DNA, non hanno fornito prove schiaccianti, e le riprese video hanno mostrato un uomo diverso dall'imputato. Dassilva ha sempre negato le accuse, ritrattando la relazione con la Bianchi e ammettendo altre relazioni sentimentali. La compagna Valeria Bartolocci, presente in aula, ha accolto con gioia l'assoluzione. Il caso, caratterizzato da intrighi personali, presunti riti voodoo e una lite in diretta tv, si è concluso con un verdetto di non colpevolezza.

Il caso giudiziario che ha visto come protagonista Louis Dassilva si è concluso con una sentenza di assoluzione. La Corte di Assise di Rimini ha emesso il verdetto dopo oltre sedici ore di camera di consiglio, pronunciandosi nella notte sul processo per l'omicidio di Pierina Paganelli ,anziana signora vicina di casa dell'imputato, uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023.

Dassilva, che rischiava l'ergastolo come richiesto dal pubblico ministero Daniele Paci, era in carcere dal luglio 2024. L'uomo è tornato in libertà subito dopo la lettura del dispositivo, accolto da un boato di amici, conoscenti e numerosi connazionali senegalesi presenti in aula, oltre che dalla compagna Valeria Bartolocci, e ha lasciato l'aula scortato dagli agenti della Polizia Penitenziaria.

Il corpo di Pierina Paganelli era stato scoperto dalla nuora, Manuela Bianchi, la mattina del 4 ottobre 2023, nel garage di via del Ciclamino. Le prime indagini avevano ipotizzato un femminicidio, ma l'ex marito della vittima, un albergatore riminese, si trovava in Germania da mesi, portando così a un rapido abbandono di quella pista.

La scena del crimine mostrava particolari inquietanti: il corpo adagiato su un giocattolo, i capelli bagnati e tirati indietro, la gonna sollevata e la biancheria intima tagliata. Pierina, una testimone di Geova molto devota, sembrava non essere una vittima casuale. Le indagini, coordinate dal pm Paci, lo stesso procuratore che trent'anni prima aveva fermato la banda della Uno bianca, si concentrarono subito sui vicini di casa.

A pochi metri dall'abitazione di Pierina vivono Louis Dassilva, la compagna Valeria Bartolucci, il figlio Giuliano Saponi e la nuora Manuela Bianchi con la figlia sedicenne. Anche Loris Bianchi, fratello di Manuela, frequentava quella casa e con Pierina non aveva mai avuto buoni rapporti. Una svolta importante nelle indagini arrivò quando la telecamera di un garage registrò le urla di Pierina durante l'omicidio, fissando l'ora certa della morte alle 22.13. Secondo l'accusa, Dassilva non aveva un alibi per quell'orario.

Una intercettazione del 4 ottobre 2023, nella sala d'attesa della Questura, rivelò la relazione extraconiugale tra Dassilva e Manuela Bianchi. In un episodio che il gip Vinicio Cantarini definì una "presunta confessione", Dassilva, pressato dalla Bianchi, rispose dopo un lungo silenzio: "Non cambia niente tra di noi". Emersero così i dettagli della relazione, comprese foto al mare, scritte sui muri e messaggi in codice. divennero di dominio pubblico gli incontri in garage, proprio nel luogo dove Pierina fu uccisa.

La situazione culminò in una pubblica lite in diretta tv tra la compagna Valeria e Manuela pochi giorni prima dell'arresto, avvenuto il 16 luglio 2024. L'arresto fu confermato da tre sentenze del Tribunale del Riesame e due della Corte di Cassazione sulla custodia cautelare. Il processo è iniziato il 15 settembre 2026 con Dassilva detenuto.

Nel corso di nove mesi, la Corte di Assise ha acquisito migliaia di documenti, tra cui intercettazioni su presunti riti voodoo che l'imputato avrebbe richiesto a un stregone senegalese contro poliziotti e pm. Le perizie tecniche sono state numerose: l'esame del DNA effettuato dal professor Emiliano Giardina non ha trovato tracce riconducibili a Dassilva, e le analisi della telecamera della farmacia di via del Ciclamino hanno mostrato un uomo diverso dall'imputato all'uscita del garage.

Per l'accusa la ripresa confermava la presenza dell'assassino dopo il delitto, mentre per il perito del Tribunale si trattava di un altro condomino. La principale prova contro Dassilva è stata la confessione della nuora Manuela Bianchi, che dopo tre giorni di interrogatorio e indagata per favoreggiamento, ha ammesso tra le lacrime di aver incontrato Louis in garage prima di scoprire il corpo di Pierina. Manuela ha dichiarato che fu Louis a指示arle cosa fare e cosa dire alla polizia.

Sulla credibilità della Bianchi, su cui la Procura ha presentato ampi riscontri, si è giocata gran parte del processo. Nonostante le parti non si siano mai opposte, un confronto diretto tra Dassilva e Manuela non è mai avvenuto. In aula, Dassilva, lungamente interrogato, ha sempre negato ogni addebito, ritrattando anche la relazione con Manuela e ammettendo altre due relazioni oltre alla compagna in Senegal con cui ha due figli.

"Valeria mi ha sempre perdonato, lo avrebbe fatto anche stavolta", ha dichiarato. Valeria ha atteso il verdetto fino all'ultimo, gioiendo per l'assoluzione insieme ai suoi avvocati





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