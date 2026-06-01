Assorbenti interni: sfatiamo i falsi miti con la ginecologa

La dottoressa Monica Calcagni risponde ai dubbi più comuni sugli assorbenti interni, chiarendo che non fanno male, non causano infertilità e sono sicuri se usati correttamente. Un focus sulla prevenzione della sindrome da shock tossico e sull'importanza dell'informazione.

Gli assorbenti interni sono da sempre circondati da numerosi dubbi e falsi miti . C'è chi teme che possano causare problemi di salute, chi pensa che aumentino il rischio di infezioni o che possano addirittura compromettere la fertilità.

Ma quanto c'è di vero? Abbiamo chiesto alla dottoressa Monica Calcagni, Medico Chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia, di fare chiarezza. Secondo l'esperta, gli assorbenti interni non fanno male se utilizzati correttamente: scelti nella dimensione adeguata al proprio flusso e cambiati regolarmente, sono sicuri e non alterano la fisiologia dell'apparato genitale. I timori nascono spesso da informazioni incomplete o da racconti tramandati, che creano paure ingiustificate.

La dottoressa sottolinea che un uso scorretto, come tenere il tampone per molte ore, può aumentare il rischio di irritazioni o infezioni, ma con un uso adeguato il rischio è davvero basso. Per quanto riguarda la sindrome da shock tossico, una condizione rara ma seria, è importante sapere che è estremamente poco frequente e legata soprattutto a un mantenimento prolungato del tampone. La prevenzione è semplice: cambiare il tampone ogni 4-6 ore e utilizzare l'assorbenza minima necessaria.

La dottoressa rassicura inoltre che gli assorbenti interni non compromettono la fertilità e non modificano la fisiologia dell'apparato genitale. Sono semplicemente uno strumento, come lo sono gli assorbenti esterni, la coppetta mestruale o le mutande assorbenti: ogni donna può scegliere ciò che la fa sentire più a suo agio. Un altro aspetto importante riguarda il comfort: se inserito correttamente, il tampone non si sente.

Se dà fastidio, spesso è perché non è posizionato nel modo giusto o perché è troppo grande per quel momento del ciclo. Gli assorbenti interni permettono una maggiore libertà nei movimenti: si può fare sport, nuotare, vivere la giornata senza limitazioni, senza la sensazione di bagnato tipica degli assorbenti esterni. Come sempre, è l'informazione corretta a fare la differenza.

Conoscere il proprio corpo e utilizzare questi strumenti in modo consapevole permette di vivere il ciclo con più serenità, senza paure inutili e senza rinunce. La dottoressa Monica Calcagni, con oltre vent'anni di esperienza, accompagna le donne in ogni fase della vita con competenza e passione. Ha scritto tre libri di divulgazione e promuove un approccio consapevole alla salute femminile. In conclusione, gli assorbenti interni sono una valida opzione per la gestione del ciclo mestruale, purché vengano utilizzati correttamente.

L'educazione e la conoscenza del proprio corpo sono fondamentali per dissipare i dubbi e vivere il ciclo in modo sereno e attivo





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