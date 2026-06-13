Assunzioni 2026: incentivi contributivi per giovani, donne e lavoratori ZES

L'Inps apre le domande per gli sgravi contributivi previsti dal Decreto Primo Maggio: esonero al 100% per assunzioni a tempo indeterminato di categorie svantaggiate, con importi fino a 800 euro mensili.

Il decreto primo maggio (30 aprile n.62) introduce per il 2026 nuove agevolazioni contributive per i datori di lavoro privati che assumono giovani, donne e lavoratori residenti in aree svantaggiate.

L'Inps ha aperto le finestre per la presentazione delle domande, consentendo di ottenere un esonero del 100% dei contributi previdenziali (esclusi quelli Inail) entro limiti variabili a seconda della categoria di svantaggio. L'esonero è applicabile per assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026.

Tra i beneficiari figurano giovani under 35, disoccupati da almeno 6 mesi o con specifici requisiti; donne disoccupate da 24 mesi o da 12 o 6 mesi in presenza di condizioni personali particolari (età, titolo di studio, settore); e over 35 residenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica, disoccupati da almeno due anni. La misura esclude i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.

Per presentare domanda è necessario accedere al sito Inps con identità digitale (SPID livello 2, CIE livello 3 o CNS). Il beneficio prevede un massimale ordinario di 500 euro mensili per 24 mesi per i lavoratori molto svantaggiati (disoccupati da oltre 24 mesi o da 12 ma appartenenti a categorie svantaggiate per titolo di studio), mentre per le restanti categorie il bonus è riconosciuto per 12 mesi.

Per le unità produttive situate nella ZES Unica o in aree del Centro Italia in crisi industriale, il massimale sale a 650 euro mensili. Il cosiddetto Bonus ZES 2026 è riservato ai datori di lavoro privati con fino a 10 dipendenti che assumono personale non dirigenziale presso sedi o unità produttive nelle regioni della ZES Unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e Umbria.

L'agevolazione è rivolta a lavoratori over 35 disoccupati da almeno 24 mesi, garantendo un esonero contributivo totale nel limite di 650 euro mensili per ciascun lavoratore. Il Bonus donne 2026 prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 di lavoratrici svantaggiate o molto svantaggiate.

La misura spetta per un massimo di 24 mesi e riguarda donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o da 12 o 6 mesi in presenza di specifici criteri di svantaggio (età, titolo di studio, settore di occupazione). Per questo incentivo, il massimale ordinario è fissato a 650 euro mensili, ma è potenziato fino a 800 euro per le assunzioni di lavoratrici residenti nelle regioni della ZES Unica.

Questi incentivi si inseriscono in un quadro più ampio di politiche attive del lavoro finalizzate a sostenere l'occupazione stabile nelle aree più fragili del Paese e tra le fasce di popolazione con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo. I datori di lavoro interessati devono verificare i requisiti dei candidati e compilare la domanda telematicamente, allegando la documentazione necessaria. L'Inps effettuerà i controlli e comunicherà l'accoglimento o il diniego. Si raccomanda di consultare il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti e scadenze.

Per ulteriori dettagli sulle modalità di calcolo e sulle compatibilità con altri incentivi, è possibile rivolgersi ai patronati o ai consulenti del lavoro





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incentivi Lavoro 2026 Bonus Assunzioni ZES Unica Agevolazioni Contributive Donne Disoccupate

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mondiali 2026, il giro d’affari del torneo e l'impatto sul PilLeggi su Sky TG24 l'articolo Mondiali 2026, quanto vale il giro d’affari del torneo e quale sarà l’impatto sul Pil

Read more »

Mondiali 2026, l'arbitro respinto dagli Stati Uniti accolto come un eroe in SomaliaIl ritorno di Omar Artan in Somalia si è trasformato in un vero e proprio bagno di folla. L’arbitro somalo, considerato uno dei migliori direttori di gara africani, è stato...

Read more »

Maturità 2026, il 'toto-tracce': previsioni IA e donne in politicaIl nuovo esame della maturità prevede il colloquio obbligatorio e aggiunge una valutazione inedita al comportamento in classe. L'IA mostra D'Annunzio come il candidato preferito per l'orientamento rilevatorio mentre le ricorrenze da studiare sono Pirandello all'anniversario del referendum sulla Repubblica. Chi deve portare una materia in più all'orale per la maturità 2026 è lo studente che scrive un elaborato sulla cittadinanza

Read more »

Ascolti TV giovedì 11 giugno 2026: Mondiali 2026 – Messico-Sudafrica e Montmartre i programmi più vistiChi ha conquistato il pubblico nella prima serata di ieri? Andiamo a scoprire chi ha vinto la sfida degli ascolti TV e con l'aiuto dei dati Auditel dell’11 giugno 2026, tra sorprese, conferme e qualche colpo di scena.

Read more »