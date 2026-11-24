Il Ministero delle Finanze asterà tre nuove emissioni di Buoni del Tesoro il 25 novembre. Scopri i rendimenti netti del Btp Short Term e le caratteristiche inflazionistiche dei Btp€i.

Il Ministero delle Finanze ha fissato per mercoledì 25 novembre la nuova sessione di aste dedicata alla collocazione di tre distinti Buoni del Tesoro (Btp) destinati al mercato primario. Questa operazione finanziaria prevede l'offerta di due famiglie di titoli di Stato a tasso fisso o indicizzati all'inflazione, entrambi soggetti alla tassazione agevolata al dodici virgola cinque per cento e con un taglio minimo di emissione fissato a mille euro. La manovra mira a garantire liquidità al debito pubblico offrendo strumenti diversificati per profili di rischio differenti.

Dettagli tecnici delle emissioni Btp

La prima tipologia proposta è il Btp Short Term, un titolo a scadenza ravvicinata che garantisce un rendimento netto effettivo del due virgola quattro due cinque per cento. Questo risultato si ottiene applicando l'imposta del dodici virgola cinque per cento al tasso lordo annuo del tre per cento, al netto del bollo dello zero virgola due per cento. Per un investimento nominale di diecimila euro, l'investitore percepisce un guadagno annuo netto di duecentoquarantasei euro e cinquanta centesimi, suddiviso in due transemesse semestralmente il trenta aprile e il trenta ottobre di ogni anno.

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In alternativa, il Ministero offre il Btp€i a cinque anni con scadenza nel 2031, caratterizzato da un rendimento lordo annuo dell'uno virgola dieci per cento. Questo strumento include la rivalutazione del capitale e delle cedole in base all'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'area euro. La struttura inflazionistica protegge l'investitore dal potere d'acquisto, storicamente eroso da un'inflazione media eurozona leggermente superiore al due per cento nel ventennio recente.

L'ultima emissione disponibile è il Btp€i a quindici anni, in scadenza nel 2039, che offre un tasso lordo annuo del due virgola quaranta per cento. Anche in questo caso, il rendimento totale è composto dalla somma del tasso fisso base e dell'adeguamento inflazionistico. Il Tesoro garantisce che il valore nominale sottoscritto verrà restituito a scadenza anche in scenari di inflazione negativa, garantendo un piso minimo di protezione del capitale investito.

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Accesso al mercato e modalità di partecipazione

Le aste sono riservate esclusivamente agli operatori definiti "specialisti in titoli di Stato", enti autorizzati a gestire la liquidazione primaria. Il pubblico retail non può partecipare direttamente al processo di asta, ma ha la possibilità di prenotare l'acquisto dei titoli fino alla chiusura delle operazioni bancarie, che fissano i tempi per le prenotazioni primarie. I titoli sono comunque già quotati e scambiabili in tempo reale sul mercato secondario Mot di Borsa Italiana.

Chiunque desideri investire può acquistare i Btp direttamente dal proprio conto titoli al prezzo di mercato corrente, senza attendere le nuove emissioni. Questa opzione di secondary market permette agli investitori privati di posizionarsi immediatamente nei titoli desiderati, sfruttando le volatilità di prezzo giornaliere. Il processo digitale garantisce esecuzione rapida e trasparenza sui costi di intermediazione applicati dagli istituti finanziari.

Impatto sugli investitori e rischi di mercato

Il Btp Short Term si distingue per la bassa sensibilità alle oscillazioni dei tassi di interesse, rendendolo una soluzione ideale per chi cerca stabilità e protezione dal rischio di prezzo. La durata breve riduce l'esposizione al rischio di insolvenza dell'emittente e alla volatilizzazione dei rendimenti nel tempo. Per un investitore conservativo, questo strumento offre un flusso di cassa prevedibile e un capitale a rischio minimo nel breve periodo.

I Btp€i, invece, rispondono alla necessità di preservare il potere d'acquisto a lungo termine. Poiché i rendimenti finali dipendono dall'andamento dei prezzi al consumo, è impossibile prevedere l'efficacia esatta della copertura inflazionistica al momento dell'acquisto. Tuttavia, la garanzia di rimborso del valore nominale offre un'ancora di salvezza contro deflazioni improvvise o crisi dei prezzi al consumo.

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Prospettive future e strategie di investimento

Il Ministero delle Finanze continua a utilizzare questa mix di strumenti per diversificare il profilo del debito pubblico e attrarre capitali stabili. La distinzione tra titoli a breve scadenza e titoli indicizzati all'inflazione risponde a esigenze complementari di portafoglio. Gli investitori devono valutare attentamente l'orizzonte temporale della propria disponibilità finanziaria prima di scegliere tra rendimento certo e protezione inflazionistica.

La sessione di mercoledì 25 novembre rappresenta un punto di riferimento per gli operatori di mercato e per le famiglie che allocano risorse nel debito sovrano. La disponibilità di titoli con scadenze variabili da breve a lungo termine permette una suddivisione strategica del capitale. Monitorare le quotazioni su Mot e le decisioni delle banche per le prenotazioni primarie rimane essenziale per massimizzare l'efficienza degli investimenti in titoli di Stato italiani.