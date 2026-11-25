L'asta giudiziaria del Castello dell'Oscano a Perugia parte da 1,81 milioni di euro. Scopri i dettagli, il termine del 11 gennaio e il secondo lotto in vendita.

Il Castello dell'Oscano a Perugia entra nella fase finale della vendita giudiziaria con un'asta pubblica imminente che ha attirato l'attenzione del mercato immobiliare di lusso. La struttura storica, situata in via della Forcella nel quartiere di Cenerente, è stata inserita nelle procedure di vendita dal portale astalegale.net, certificato dal ministero della Giustizia, che ha pubblicato novanta Sei fotografie per documentare l'entità del compendio. L'operazione mira a trasferire i diritti di piena proprietà su un complesso definito a destinazione turistico ricettiva, con un prezzo di mercato fissato in 2.417.343,75 euro. La procedura richiede un'offerta minima di 1.813.007,81 euro, garantendo al aggiudicatario il controllo esclusivo su una delle residenze più prestigiose della regione.

Dettagli Tecnici dell'Asta

Il Castello dell'Oscano rappresenta un patrimonio vincolato come bene monumentale fin dal 1913, il che ne accentua il valore storico e culturale. La proprietà si estende su quasi 170mila metri quadri di terreno, comprendendo non solo il maniero principale ma anche la Sala dei duelli e la Casa del giardiniere. L'infrastruttura include inoltre una cabina elettrica e terreni agricoli adiacenti, configurandosi come un'entità immobiliare completa. Per partecipare all'asta, le offerte devono subire un rialzo minimo di 15mila euro rispetto al prezzo di partenza. La scadenza per la presentazione delle offerte è rigorosamente fissata all'11 gennaio, mentre l'asta si svolgerà il giorno successivo alle 12. Questa procedura è classificata come esecuzione immobiliare post legge 80, indicando un pignoramento e vendita forzata disposta dal tribunale di Perugia.

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Stakeholder e Visione del Patrimonio

Il complesso immobiliare è noto in tutta la regione per l'uso come locale di lusso per matrimoni ed eventi di grande prestigio, attrazione che giustifica l'interesse degli investitori. Il compendio include la Villa Ada, un fabbricato destinato a country house sul quale l'asta trasferisce i diritti di piena proprietà, oltre a una piscina e a rate di terreno ad uso agricolo. La trasparenza della vendita è garantita dai documenti ufficiali disponibili, che dettagliano ogni componente della proprietà senza lasciare ambiguità sui diritti trasferiti. L'asta rappresenta il quinto esperimento di vendita senza incanto per questo specifico asset, suggerendo che il mercato ha già espresso precedenti valutazioni sulla struttura. La curatela della vendita punta a identificare un acquirente in grado di gestire e preservare un bene di tale portata storica e funzionale.

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Impatto Reale e Secondo Lotto

Oltre al Castello principale, la procedura di vendita comprende un secondo lotto noto come Macina dell'Oscano, situato sempre lungo la strada comunale della Forcella ma al numero 14. Questo fabbricato, destinato ad agriturismo e attualmente non in esercizio, è articolato su due piani fuori terra e un piano interrato, affiancato da un fabbricato secondario ad uso vani tecnici. La Macina dell'Oscano è dotata di una piscina, di una corte esclusiva e di terreno pianeggiante, offrendo un'opportunità complementare per investitori interessati a progetti ricettivi. Il prezzo di questo secondo lotto è fissato in 318.726,56 euro, con un'offerta minima di partenza di 239.044,92 euro. Anche per questo secondo lotto, il rialzo minimo è di 5mila euro, con la stessa scadenza del 11 gennaio e asta fissata al 12, creando un quadro di vendita coordinato per l'intero complesso dell'Oscano.