Asta Christie's: Record per gli orologi di Michael Schumacher a Ginevra

Christie's batte il record di incassi a Ginevra con gli orologi di Michael Schumacher. La vendita supera i 52 milioni di euro, trainata dal forte interesse globale.

Michael Schumacher ha aperto le danze della prestigiosa asta Rare Watches di Christie's, tenutasi lunedì 9 novembre presso il Four Seasons Hotel des Bergues a Ginevra. L'evento ha visto l'esposizione di ventiquattro creazioni provenienti dalla collezione privata del sette volte campione del mondo di Formula 1.

Tutti i pezzi, numerati 92/99 e accompagnati dalla loro scatola originale, sono stati proposti singolarmente. La tempistica della vendita coincide con l'anno del trentesimo anniversario del legame tra il pilota tedesco e la Scuderia Ferrari, aggiungendo un valore storico alla collezione messa all'asta.

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Record di incassi e risultati finanziari

I risultati finanziari hanno superato ogni aspettativa, consolidando il primato di vendita. L'asta ha totalizzato 47.824.592 franchi svizzeri, equivalenti a circa 52,2 milioni di euro. Questo importo rappresenta un aumento del 221% rispetto al volume d'affari registrato nell'anno precedente.

Tutti i 44 lotti presentati sono stati venduti, raggiungendo un tasso di successo pari al 250% della stima minima. La partecipazione è stata globale, con collezionisti provenienti da 66 Paesi diversi. La sessione, durata oltre otto ore, ha registrato che il 19% dei partecipanti era alla prima esperienza con Christie's.

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Una fetta significativa del mercato ha dimostrato rinnovato dinamismo, poiché il 40% degli iscritti apparteneva alle generazioni Millennial e Gen Z. Questo dato conferma l'allargamento della base di acquirenti nel settore degli orologi di lusso e delle aste internazionali.

Successo del Tourbillon e del Chronomètre

I risultati più alti della serie sono arrivati dal Tourbillon Souverain e dal Chronomètre à Résonance. Entrambi i modelli si sono aggiudicati a 1.536.000 franchi svizzeri, pari a circa 1,68 milioni di euro ciascuno.

Insieme, questi due pezzi hanno fruttato 3.072.000 franchi, oltre 3,3 milioni di euro per soli due esemplari. Il successo delle vendite evidenzia la forte domanda per creazioni di alta orologeria che combinano tecnologia complessa e rarità assoluta.

Il fascino della serie Ruthenium

La serie Ruthenium rappresenta una categoria molto ricercata dai collezionisti specializzati. I movimenti e i quadranti di questi orologi sono realizzati in ottone rivestito di rutenio, una scelta tecnica che offre una resistenza eccezionale e un aspetto visivo unico.

Questa non è la prima volta che gli orologi di Schumacher vengono presentati a Ginevra da Christie's. Nel maggio 2024, otto pezzi della sua collezione furono venduti per un ammontare leggermente inferiore ai 4 milioni di franchi.

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In quell'occasione, un set separato di cinque F.P. Journe Ruthenium era raggiunto 1,70 milioni di franchi in totale, acquistato da un unico compratore. A distanza di due anni, i soli due pezzi di punta del nuovo gruppo superano quella cifra storica.

Altri protagonisti e impatto sociale

Tra gli altri protagonisti della serata, la trilogia F.P. Journe Vagabondage I, II e III in oro rosa si è aggiudicata 6.709.200 franchi, circa 7,32 milioni di euro, presso un unico collezionista. Il Patek Philippe ref. 1518 è stato venduto per 1.075.200 franchi.

Il Nautilus Khanjar, realizzato nel 1978 per il sultano dell'Oman, si è fermato a 1.024.000 franchi. Nella sezione benefica Watches for Ela, con la partecipazione di Zinedine Zidane, sono stati raccolti 501.400 franchi a favore di Ela International.

Rémi Guillemin, responsabile globale del dipartimento Watches di Christie's, ha dichiarato che questi risultati eccezionali riflettono l'ampiezza e la vitalità del mercato degli orologi rari. Ha sottolineato una domanda particolarmente forte per i produttori indipendenti di alto livello.