Asta Tartufo Bianco 2026: Record Prezzi a Città di Castello per Chef Internazionali

L'asta del 46° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato a Città di Castello registra cifre record. Chef da Parigi e Londra si contendono lotti unici.

A Città di Castello si è tenuta l'asta principale del 46° Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, un evento che ha segnato nuovi vertici per il valore commerciale del prodotto. La scena gastronomica internazionale ha risposto con entusiasmo, portando protagonisti di livello mondiale a disputare lotti unici di alta qualità.

Record d'Asta per Celebrità della Cucina

Mauro Di Lieto, riconosciuto pastry chef italiano di fama internazionale, si è aggiudicato un lotto da 350 grammi di tartufo bianco per la somma di 1.900 euro. La sua acquisizione dimostra come la domanda di eccellenze locali superi i confini regionali, attirando investitori del cibo da altre capitali europee.

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Allo stesso tavolo si è distinto Andrea Vicario, executive chef del Ristorante di Polignano a Mare, che ha vinto un esemplare di circa 200 grammi pagandolo 1.000 euro. La presenza di questi cuochi affermati evidenzia come le strutture ricettive di lusso stiano puntando pesantemente su materie prime rare per differenziare la propria offerta culinaria.

Presenza di Chef Specializzati nel Nord Italia

Anche Daniele Binario, chef resident di Ficheria Santomiele a Prignano Cilento, ha partecipato attivamente alla competizione. La Ficheria Santomiele è nota per essere il primo ristorante interamente dedicato al fico, una specializzazione che sottolinea la tendenza verso la monocultura gastronomica di altissimo profilo.

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Il contesto di riferimento per queste acquisizioni è il ristorante Amalia a Parigi, dove si è consumata una cena super lusso. A tavola è apparso un tartufo bianco da record, un esemplare unico di oltre due chili, il cui prezzo ha lasciato senza fiato gli intervenuti. Questo collegamento tra la Puglia, il Cilento e la capitale francese mostra la rete globale di approvvigionamento del tartufo.

Strategia di Promozione del Territorio Umbro

Letizia Guerri, assessore al turismo e commercio, e Lazzaro Bogliari, presidente dell'Ente fiera Salone nazionale bianco pregiato, hanno dichiarato che il successo dell'asta rappresenta un risultato strategico per la promozione del territorio. L'obiettivo non è solo vendere prodotti, ma costruire un ponte tra la tradizione della cerca, il lavoro dei tartufai e le cucine dei professionisti.

Città di Castello entra così in relazione diretta con le realtà più interessanti della gastronomia europea. Attraverso i tartufi, le aziende locali e i professionisti creano un dialogo continuo che valorizza le grandi materie prime e integra la tradizione artigianale nei mercati globali contemporanei.

Calendario e Proseguimento delle Manifestazioni

Dopo il debutto nel primo weekend, caratterizzato da novità apprezzate, il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato prosegue nel centro storico di Città di Castello. Le prossime date ufficiali sono fissate per il 7 e 8 novembre, seguite dalle sessioni del 14 e 15 novembre.

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Per tutti i dettagli aggiornati sulla manifestazione, è possibile consultare il sito web ufficiale della manifestazione (biancopregiato.it) e i portali istituzionali del Comune di Città di Castello (www.comune.cittadicastello.pg.it). Anche il portale di Città di Castello Turismo (www.cittadicastelloturismo.it) e i canali social correlati all'evento mantengono informati gli appassionati sul programma completo.