Aste letterarie per nomi nei romanzi: Atwood, Smith e McEwan per Freedom from Torture

Autori celebri come Margaret Atwood e Zadie Smith vendono i nomi dei personaggi. Un'asta benefica per Freedom from Torture che esplora il legame tra scrittori e lettori.

Scrittori di fama internazionale come Margaret Atwood, Zadie Smith e Ian McEwan hanno deciso di mettere all'asta la possibilità di assegnare il proprio nome o quello di un'altra persona a un personaggio dei loro prossimi libri. Questa inusuale iniziativa è stata organizzata dall'associazione britannica Freedom from Torture, che si dedica a sostenere i sopravvissuti alla tortura, e rientra nelle celebrazioni per il decimo anniversario del suo festival letterario. L'evento si terrà l'11 novembre presso la London Library e vedrà la partecipazione di oltre settantacinque personalità del mondo culturale. Tra i premi offerti figurano libri rari, opere d'arte e incontri esclusivi con gli autori partecipanti.

Il concetto di nome nei romanzi

L'idea di acquistare un posto all'interno di un romanzo non è del tutto nuova nel panorama editoriale. La scrittrice Tracy Chevalier, per esempio, partecipa a iniziative analoghe dal 2006. La prima volta fu una certa Laura Devine ad aggiudicarsi l'asta, finendo per dare il proprio nome a un'artista circense nel romanzo Burning Bright. In seguito Chevalier ha ripetuto l'esperimento, trovandosi a dover inserire nelle proprie storie nomi che non avrebbe probabilmente scelto da sola. Ha infatti poi ammesso di essere stata inizialmente piuttosto preoccupata, perché il nome di un personaggio ha per lei un'importanza particolare, in quanto è qualcosa con cui lo scrittore dovrà convivere per anni, mentre quel personaggio prende forma nella sua immaginazione.

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Analisi del rapporto autore lettore

Naturalmente si tratta di una proposta benefica, oltre che di un modo originale per stabilire un rapporto con il pubblico. Non c'è ragione di considerarla diversamente. Eppure, al di là delle intenzioni degli organizzatori, l'iniziativa sembra intercettare un desiderio piuttosto interessante, che ha a che fare con il rapporto fra chi scrive e chi legge. Perché un lettore dovrebbe voler comparire all'interno di un romanzo? Che cosa si aspetta di ottenere dalla presenza del proprio nome in una storia inventata da qualcun altro? E soprattutto, perché a qualcuno non basta più leggere un libro, al punto da desiderare di partecipare, anche soltanto in maniera simbolica, alla sua creazione?

È vero, la lettura non è mai stata un'attività del tutto passiva. Come ha mostrato Umberto Eco, ogni testo richiede la collaborazione del lettore, chiamato a interpretare e completare ciò che l'autore lascia implicito. Ma partecipare alla costruzione del significato di una storia è ben diverso dal pretendere di modificarla. Una distinzione che, in molti casi, sembra venire meno. È proprio il rifiuto di questa separazione a costituire uno degli elementi più inquietanti di Misery, il romanzo pubblicato da Stephen King nel 1987 e adattato tre anni dopo per il cinema da Rob Reiner con il titolo italiano Misery non deve morire.

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Misery e l'ossessione dei lettori

Il protagonista, Paul Sheldon, è uno scrittore di successo che ha costruito la propria fortuna attraverso una serie di romanzi sentimentali dedicati a Misery Chastain. Dopo un incidente automobilistico viene soccorso da Annie Wilkes, un'infermiera che si presenta come la sua più grande ammiratrice. Quando scopre che lo scrittore ha deciso di far morire Misery, Annie reagisce con una violenza crescente, arrivando a sequestrarlo e costringerlo a scrivere un nuovo libro nel quale la protagonista dovrà tornare in vita. L'elemento più interessante di Misery non è soltanto la follia della sua antagonista, ma il modo in cui questa interpreta il proprio rapporto con la letteratura.

Annie è incapace di accettare che la storia possa prendere una direzione diversa da quella desiderata. La fedeltà di Annie non si rivolge davvero allo scrittore, ma all'immagine che si è costruita di lui e, soprattutto, alla convinzione di possedere una qualche autorità sulla sua opera. Sheldon ha creato Misery, ma Annie ritiene che il proprio amore per quel personaggio le conferisca il diritto di deciderne il destino. In un'intervista rilasciata a Terry Gross, Stephen King ha raccontato di aver conosciuto lettori che desideravano essere coinvolti sempre più intimamente nella sua vita, fino a sviluppare una sorta di risentimento nei suoi confronti.

Alcuni arrivavano a convincersi che lo scrittore avesse ottenuto qualcosa che, in un mondo ideale, sarebbe spettato a loro. Un'altra rappresentazione cinematografica di questo rapporto ai limiti del patologico è Tenebre, il film che Dario Argento scrisse e diresse nel 1982. Il protagonista è Peter Neal, uno scrittore americano di romanzi gialli che arriva a Roma per promuovere il suo ultimo libro e viene coinvolto in una serie di omicidi che l'assassino sembra voler collegare proprio alle sue pagine. La finzione comincia così a invadere la realtà, mettendo in discussione il rapporto tra l'autore e le immagini violente prodotte dalla sua immaginazione.

In questo particolare caso, più del film stesso, è la genesi del film ad essere singolarmente interessante. L'evento di Londra, con nomi come Atwood e Smith, porta questa dinamica a livelli commerciali e benefici, chiedendo ai lettori se il desiderio di essere parte integrante della narrazione possa diventare una forma di possessione artistica o semplicemente un gioco di ruolo sociale. La linea sottile tra ammirazione e controllo rimane il vero tema centrale di queste moderne aste letterarie.