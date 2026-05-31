Asteroide grande quanto una casa sfiora la Terra

Un asteroide grande quanto una casa ha passato a 250.000 chilometri dalla Terra venerdì 10 aprile, sfrecciando a una velocità di oltre 45.000 chilometri orari.

Un asteroide grande quanto una casa, denominato 2026 GD , è passato a 250.000 chilometri dalla Terra venerdì 10 aprile, sfrecciando a una velocità di oltre 45.000 chilometri orari.

L'asteroide è stato scoperto solo 4 giorni prima del suo passaggio ravvicinato e ha un diametro stimato tra i 13 e i 29 metri. Gli esperti hanno paragonato le dimensioni dell'asteroide a quelle di una casa e hanno sottolineato come sia leggermente più grande dell'oggetto che esplose nei cieli di Chelyabinsk nel 2013, causando oltre 1.500 feriti.

Se un oggetto del genere dovesse colpire un'area popolata, gli effetti locali potrebbero essere devastanti, ma fortunatamente nel caso dell'asteroide 2026 GD ogni rischio di impatto è stato escluso





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Asteroide 2026 GD Passaggio Ravvicinato Velocità Diametro Chelyabinsk

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