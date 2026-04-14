Asti Torino e Asti Rosé: Il Piemonte si fa strada nel mondo della mixology

Il Consorzio dell'Asti presenta al Vinitaly due novità che puntano a valorizzare i prodotti del territorio: il cocktail Asti Torino, ispirato al Milano Torino, e l'Asti Rosé, un nuovo spumante rosato nato dall'unione di Moscato e Brachetto. Un'occasione per esplorare nuovi orizzonti nel mondo dei cocktail e dei vini piemontesi.

Si apre una nuova frontiera nel mondo dei cocktail, un'esplorazione gustativa che porta i sapori del Piemonte al centro dell'attenzione: nasce l' Asti Torino . Questo long drink, ideato e presentato al Vinitaly di Verona, rivisita in chiave territoriale il celebre Milano Torino, progenitore di classici come il Negroni e l'Americano. La ricetta è un equilibrio armonioso di quattro ingredienti chiave: l' Asti Spumante Docg, il Vermouth di Torino Igp bianco, il Peychaud's Bitter e l'Acqua Tonica. Giorgio Facchinetti, flair bartender al Consorzio dell'Asti, descrive questa creazione come 'il connubio perfetto per esaltare tutti gli ingredienti storici e territoriali del fantastico Piemonte '. Un cocktail fresco, con una gradazione alcolica moderata (14-15 gradi), ideale per diverse occasioni: dall'aperitivo leggero, perfetto per iniziare una serata estiva all'insegna della convivialità, al dopocena non troppo impegnativo, grazie a un retrogusto complesso che combina la dolcezza dell'Asti, l'amaricante del bitter e una sfumatura di liquirizia. Il nome, Asti Torino , è il risultato di un contest organizzato dal Consorzio di Tutela in collaborazione con la Direzione agricoltura della Regione Piemonte , sottolineando l'identità regionale e l'intento di promuovere l' Asti Spumante nel dinamico settore della mixology.

L'ambizione del Consorzio è chiara: posizionare l'Asti Spumante in un segmento strategico, prendendo a modello il successo del Prosecco con lo Spritz. 'Vogliamo proporre un long drink attuale e particolarmente piacevole, che si basa su due prodotti di eccellenza del nostro territorio, due denominazioni che si incontrano e si elevano attraverso l'arte del cocktail', afferma Giacomo Pondini, direttore del Consorzio. Il risultato è un'esplosione di sapori, un'esperienza sensoriale che si immagina ideale in abbinamento a piatti come sushi o cucina thai leggermente speziata, valorizzando l'abbinamento cibo-cocktail. Dopo la presentazione al Vinitaly, l'Asti Torino sarà protagonista in tutte le occasioni di promozione e comunicazione, sia in Italia che all'estero, diventando un elemento chiave per raccontare il territorio e distinguersi nel panorama della mixology. Questo cocktail rappresenta quindi non solo una nuova proposta gustativa, ma anche un'importante strategia di valorizzazione del patrimonio enogastronomico piemontese, con l'obiettivo di ampliare la visibilità e il consumo dell'Asti Spumante in contesti diversi e sempre più ampi.

Parallelamente all'Asti Torino, il Consorzio ha presentato al Vinitaly un'altra novità: l'Asti Rosé. Questa nuova tipologia è ottenuta da un blend composto da uve Moscato destinate all'Asti Docg (dal 70% al 90%) e uve Brachetto destinate al Brachetto d’Acqui Docg (dal 10% al 30%). L'Asti Rosé sarà disponibile in diverse versioni, dal dolce all'extra brut, offrendo alle aziende la flessibilità di modulare il residuo zuccherino in base alle proprie scelte stilistiche e alle esigenze dei mercati. Secondo il direttore Pondini, l'introduzione dell'Asti Rosé nel disciplinare rappresenta un importante riconoscimento della storicità e della vocazione enologica del Piemonte, creando un prodotto unico nel panorama italiano, che unisce due vitigni aromatici. Dopo il successo della presentazione, si prevede che nei prossimi mesi le aziende che hanno investito nel progetto avvieranno la produzione, stimata inizialmente tra i 5 e i 10 milioni di bottiglie. L'entusiasmo e l'ottimismo sono palpabili, con la convinzione che l'Asti Rosé avrà un impatto significativo sul mercato e contribuirà ulteriormente alla crescita e alla reputazione dell'Asti Spumante e del Piemonte enologico





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