Aston Villa-Bologna: Ravaglia para il rigore, ma Watkins porta in vantaggio i Villans

Cronaca della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna. Il portiere felsineo Ravaglia è protagonista parando un calcio di rigore a Rogers, ma Watkins sigla il gol del vantaggio per i padroni di casa.

Buonasera amiche e amici di Eurosport da parte di Iacopo Erba e benvenuti alla diretta testuale di Aston Villa - Bologna , sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . La sconfitta per 3-1 nel match di andata al Dall'Ara costringe Italiano e i suoi a mettere in piedi un'impresa ancor più clamorosa di quella che li ha portati a qualificarsi dopo aver sconfitto la Roma all'Olimpico. I Villans non stanno attraversando un momento brillante in campionato, ma restano certamente la squadra più attrezzata per arrivare in fondo alla competizione.

La partita si apre con un copione tattico ben definito. L'Aston Villa, guidato da Emery, si schiera con un modulo offensivo e punta sulla marcatura a uomo per arginare il Bologna di Italiano. I terzini felsinei agiscono a fascia invertita: Joao Mario si posiziona sulla sinistra, Miranda sulla destra, nel tentativo di sorprendere la difesa inglese. Il centrocampo bolognese è affidato a Ferguson, Freuler e Moro, con Bernardeschi, Castro e Rowe a supporto dell'attacco. Dall'altra parte, i Villans presentano un tridente offensivo pericoloso con Watkins e Rogers, supportati da un centrocampo dinamico composto da McGinn, Onana e Tielemans, con Buendia sulla trequarti. Martinez difende la porta inglese.

Il primo squillo della partita arriva da parte del Bologna, con Bernardeschi che prova un tiro da fuori area. Il numero 10 rossoblù si accentra e calcia di sinistro, ma Martinez non si fida e respinge centralmente. Poco dopo, l'Aston Villa si rende pericoloso con una ripartenza lanciata da Onana, che serve Rogers. Il centravanti inglese calcia a giro, ma trova la pronta risposta di Ravaglia, che dimostra subito la sua prontezza di riflessi. Il portiere felsineo si conferma protagonista poco dopo, quando l'arbitro José Maria Sanchez, su segnalazione del VAR, va a rivedere un possibile tocco di mano in area di Vitik. Dopo l'intervento del VAR, viene concesso un calcio di rigore all'Aston Villa. Sul dischetto si presenta Rogers, ma Ravaglia compie un vero e proprio miracolo, neutralizzando il penalty alla sua destra con un grande guizzo. L'errore dal dischetto rappresenta un momento cruciale della partita, che avrebbe potuto portare in vantaggio i padroni di casa.

Il Bologna prova a sfruttare l'inerzia positiva derivante dal rigore parato, cercando di far girare la palla sul perimetro della trequarti avversaria, ma l'Aston Villa, fedele al suo schema, si muove come un blocco unico, rendendo difficile ogni incursione. Una buona chance per il Bologna arriva con Castro, che tenta un controllo in area di rigore, ma non riesce a liberarsi per la conclusione. Purtroppo per i felsinei, un lancio di Casale per Bernardeschi sulla destra si rivela completamente sbagliato, interrompendo una potenziale azione offensiva.

La partita prosegue con un sostanziale equilibrio, ma l'Aston Villa riesce a sbloccare il risultato. In seguito a un'azione splendida tutta palla a terra, l'attaccante Watkins riesce a chiudere l'azione da due passi, siglando il suo centesimo gol con la maglia dei Villans. Questo gol porta in vantaggio la squadra inglese, complicando ulteriormente la situazione per il Bologna in ottica qualificazione





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