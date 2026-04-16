Aston Villa travolge il Bologna 4-0 e vola in semifinale di Europa League

Il Bologna esce dall'Europa League con una netta sconfitta per 4-0 contro l'Aston Villa al Villa Park. La squadra inglese domina la gara e si qualifica meritatamente alle semifinali.

Al Villa Park di Birmingham, l' Aston Villa ha inflitto una pesante sconfitta al Bologna , assicurandosi con pieno merito la qualificazione alle semifinali di Europa League . La gara, mai realmente in discussione, ha confermato la superiorità degli inglesi nell'arco dei 180 minuti, lasciando il Bologna eliminato a testa bassa con un pesante 7-1 complessivo. La serata per i rossoblù si è complicata fin dai primi minuti.

Già al 17° minuto, l'Aston Villa è passato in vantaggio grazie a un'azione perfetta in verticale: Buendia ha servito Watkins, che con un assist immediato ha siglato l'1-0. La sfortuna ha colpito il Bologna al 24° minuto, quando, dopo una revisione VAR, è stato concesso un calcio di rigore per un tocco di mano di Vitik. Sebbene Ravaglia sia riuscito a parare il tiro di Rogers dagli undici metri, appena due minuti più tardi, Buendia ha sfruttato una distrazione della retroguardia felsinea per beffare Ravaglia sul suo palo e raddoppiare sul 2-0. Il Bologna ha accusato il colpo e al 39° minuto ha subito la terza rete. Rogers si è riscattato, attaccando lo spazio e battendo nuovamente Ravaglia sul palo interno, chiudendo di fatto i giochi prima dell'intervallo. Nella ripresa, nonostante i cambi operati da mister Thiago Motta con gli ingressi di Sohm, Zortea e Orsolini nel tentativo di invertire l'inerzia, la sostanza dell'incontro non è cambiata. I rossoblù ci hanno provato con Castro al 48° e Orsolini al 51°, ma il portiere Martinez ha controllato senza correre pericoli. L'Aston Villa ha gestito con maturità il netto vantaggio, abbassando progressivamente i ritmi e inserendo forze fresche come gli ex Serie A Bailey e Abraham. Il poker è arrivato all'89° minuto con il gol del capitano Konsa, abile a girare in rete in due tempi un calcio d'angolo battuto dalla sinistra, fissando il punteggio sul 4-0 e sigillando la netta vittoria inglese. Questa sconfitta rappresenta una notte fonda per il Bologna, che esce dall'Europa League con un risultato che non lascia spazio a recriminazioni. L'Aston Villa, al contrario, prosegue il suo cammino in semifinale con pieno merito, dimostrando solidità e cinismo





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Aston Villa Bologna Europa League Calcio Semifinali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pronostico Aston Villa-Bologna quote ritorno quarti Europa LeaguePronostico Aston Villa-Bologna quote analisi precedenti ritorno quarti di finale di Europa League in programma giovedì 16 aprile alle 21

Read more »

Bologna, impresa europea al Villa Park: sogno qualificazione contro l'Aston VillaIl Bologna si prepara a un'ardua sfida europea contro l'Aston Villa al Villa Park per il ritorno dei quarti di finale. Nonostante il pesante 3-1 dell'andata, la squadra emiliana punta a un'impresa storica per ribaltare il risultato e accedere alla semifinale, affidandosi a coraggio, lucidità e la capacità di colpire nei momenti decisivi contro un avversario temibile e forte del suo rendimento casalingo.

Read more »

Aston Villa-Bologna, dove vedere i quarti di Europa League in tv e streamingLa copertina che aprirà gli studi di Europa e Conference League è sulle note del singolo di Mumford&Sons, 'Here'. Il brano vede la collaborazione del cantautore statunitense vincitore di 12 premi Grammy Chris Stapleton ed è la prima traccia del nuovo album “Prizefighter” che ha debuttato al numero 1 della classifica di vendita nel Regno Unito.

Read more »

Aston Villa-Bologna: Ravaglia para il rigore, ma Watkins porta in vantaggio i VillansCronaca della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Aston Villa e Bologna. Il portiere felsineo Ravaglia è protagonista parando un calcio di rigore a Rogers, ma Watkins sigla il gol del vantaggio per i padroni di casa.

Read more »

Conference League: Fiorentina e altre squadre in lotta per la qualificazione, Aston Villa domina sul BolognaLe partite di Conference League offrono emozioni con rimonte e risultati sorprendenti. La Fiorentina è chiamata a recuperare uno svantaggio significativo contro il Crystal Palace. Nel frattempo, l'Aston Villa ha ipotecato la qualificazione contro il Bologna, mentre altre sfide regalano speranze di rimonta.

Read more »

Aston Villa-Bologna diretta Europa League: segui il ritorno dei quarti LIVECorriere dello Sport

Read more »