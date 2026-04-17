Aston Villa travolge il Bologna, gli inglesi in semifinale

Una sconfitta pesante per la squadra di Thiago Motta, eliminata dalla competizione. L'Aston Villa domina la partita fin dall'inizio, chiudendo il match sul 4-0. In semifinale, gli inglesi affronteranno il Nottingham Forest.

Serata amara per il Bologna di Thiago Motta, che subisce una pesante sconfitta per 4 a 0 sul campo dell' Aston Villa , venendo così eliminato dall' Europa Conference League . I felsinei non sono mai riusciti a entrare in partita, mostrando un volto troppo timido e incapace di impensierire gli avversari, spinti da un pubblico caldo e desideroso di vedere la propria squadra avanzare nel torneo.

La squadra di Unai Emery, priva di giocatori importanti come Barkley e Kamara a causa di infortuni, ha dimostrato una superiorità netta sia sul piano fisico che tattico, capitalizzando ogni occasione creata e mettendo a segno reti di pregevole fattura. Dall'altra parte, il Bologna ha dovuto fare i conti con l'assenza di elementi chiave come Skorupski, Dominguez e Dallinga, oltre a Helland e De Silvestri, non inclusi nella lista UEFA, compromettendo ulteriormente le possibilità di un risultato positivo. La partita, arbitrata dallo spagnolo José Maria Sanchez e dai suoi assistenti connazionali, ha visto l'Aston Villa prendere subito in mano le redini del gioco. La prima rete è arrivata per opera di Watkins, che ha raggiunto quota 100 gol con la maglia dei Villans, un traguardo significativo che ha infiammato lo stadio. Successivamente, dopo un calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Vitik e poi parato dal portiere Ravaglia su tiro di Rogers, la squadra inglese ha raddoppiato con Buendia, dimostrando freddezza sotto porta. La pressione dei padroni di casa non è diminuita, e poco dopo è stato lo stesso Rogers a segnare il terzo gol, siglando anche il suo personale exploit nella competizione. L'Aston Villa ha continuato a spingere, sfruttando anche le sostituzioni che hanno portato in campo vecchie conoscenze della Serie A italiana, come Abraham, Bailey e Douglas Luiz. Quest'ultimo, subentrato a gara in corso, ha battuto un calcio d'angolo che ha portato alla splendida quarta rete segnata da Konsa, fissando il risultato finale sul 4 a 0. Una dimostrazione di forza e cinismo da parte della formazione di Emery. Con questa vittoria, l'Aston Villa conquista un posto in semifinale dove affronterà il Nottingham Forest, che a sua volta ha eliminato il Porto di Farioli in un'altra partita emozionante. L'altra semifinale vedrà contrapposte Friburgo e Braga, promettendo incontri di alto livello e grande intensità. Per il Bologna, invece, si chiude il sogno europeo, e ora l'attenzione si sposta completamente sul campionato, con la squadra che dovrà ricaricare le energie e ritrovare la concentrazione per affrontare le prossime sfide, a partire dalla gara in programma il 25 aprile. La sconfitta patita in Inghilterra rappresenta un campanello d'allarme per Thiago Motta, che dovrà analizzare attentamente gli aspetti tecnici e mentali della sua squadra per evitare che episodi simili si ripetano in futuro, specialmente in un momento cruciale della stagione dove ogni punto in palio è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati





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Aston Villa Bologna Europa Conference League Eliminazione Semifinale

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