AstraZeneca: elecoglipron mostra risultati positivi negli studi di fase IIb per obesità e diabete di tipo 2

La molecola orale GLP-1 RA elecoglipron ha dimostrato significative riduzioni del peso e miglioramenti del controllo glicemico negli studi Vista e Solstice, con un profilo di sicurezza coerente alla classe. I dati supportano l'avanzamento alla fase III per il trattamento dell'obesità e del diabete di tipo 2.

I risultati positivi degli studi di fase IIb 'Vista' e 'Solstice' su elecoglipron, una piccola molecola orale agonista del recettore GLP-1 ( GLP-1 RA ), aprono un nuovo capitolo nell'ambizione di AstraZeneca di sviluppare terapie in grado di migliorare la salute cardiometabolica e renale e ridurre le complicanze legate al peso.

Questi risultati, presentati a New Orleans durante la Scientific Session dell'American Diabetes Association (ADA) 2026 e contestualmente pubblicati su 'The Lancet', rappresentano un passo importante nello sviluppo di un portfolio differenziato per la gestione del peso di AstraZeneca, che comprende monoterapie e terapie in combinazione, supportato dall'ampia pipeline cardiovascolare, renale e metabolica e da una consolidata esperienza commerciale globale. Il gruppo sta portando avanti lo sviluppo di elecoglipron nell'ambito di un ampio programma di studi di fase III nell'obesità e nel diabete di tipo 2, inclusi studi di outcome cardiovascolari e renali.

Nello studio Vista (n=310), gli adulti con obesità o sovrappeso e almeno una comorbilità trattati con elecoglipron (75 mg) hanno raggiunto una riduzione media del peso corporeo clinicamente rilevante e statisticamente significativa del 10,5% a 26 settimane, rispetto allo 0,6% del placebo, che era il duplice endpoint primario. La perdita di peso non si è arrestata, raggiungendo l'11,8% a 36 settimane (75 mg) contro lo 0,3% del placebo.

Lo studio ha raggiunto anche il secondo endpoint primario relativo alla percentuale di partecipanti che avevano raggiunto almeno il 5% di perdita di peso a 26 settimane, con fino all'88,8% dei pazienti trattati con elecoglipron che ha ottenuto questo risultato. Inoltre, elecoglipron ha dimostrato miglioramenti clinicamente rilevanti in diverse analisi esplorative dei fattori di rischio cardiometabolici, inclusa la riduzione della pressione arteriosa e dei livelli di proteina C-reattiva, un marcatore di infiammazione sistemica.

Nello studio Solstice (n=404), i pazienti adulti con diabete di tipo 2 trattati con elecoglipron (75 mg) hanno ottenuto una riduzione media dell'emoglobina glicata (HbA1c), clinicamente rilevante e statisticamente significativa, dell'1,9% rispetto al basale a 26 settimane, contro lo 0,2% del placebo, come endpoint primario. La maggior parte dei partecipanti trattati con elecoglipron (75 mg) ha raggiunto i target glicemici raccomandati dalle linee guida, con il 90% che ha ottenuto una HbA1c inferiore al 7% e l'85% un valore pari o inferiore al 6,5%.

Elecoglipron ha inoltre mostrato, a 26 settimane, una riduzione media del peso corporeo clinicamente significativa del 7,7%, rispetto all'1,7% con placebo. Il profilo di sicurezza di elecoglipron si è dimostrato coerente con quello della classe dei GLP-1 RA. Gli eventi avversi sono stati principalmente di tipo gastrointestinale e di gravità da lieve a moderata.

Nello studio Vista, gli eventi avversi più comuni con elecoglipron (75 mg) rispetto al placebo sono stati nausea (55% contro 20%), costipazione (41% contro 6%), diarrea (35% contro 25%) e vomito (29% contro 5%). Nello studio Solstice, gli eventi avversi più comuni con elecoglipron (75 mg) rispetto al placebo sono stati nausea (37% contro 3%), costipazione (29% contro 4%), diarrea (21% contro 15%) e vomito (18% contro 1%).

In entrambi gli studi, gli eventi avversi che hanno portato all'interruzione del trattamento sono stati poco frequenti e non sono stati osservati segnali di sicurezza epatica. Nei partecipanti con diabete di tipo 2 (Solstice), l'insorgenza di ipoglicemia è risultata non comune e nessun evento avverso grave o interruzione del trattamento è stato attribuito all'ipoglicemia.

I dati di tollerabilità della fase II hanno contribuito a definire lo schema di incremento della dose nel programma di fase III, al fine di migliorare ulteriormente il profilo di tollerabilità. Melanie Davies, professoressa di Diabetologia all'University of Leicester, Honorary Consultant Diabetologist all'University Hospitals of Leicester NHS Trust e Principal Investigator dello studio Vista, ha commentato: "Nonostante gli importanti progressi nel campo della gestione dell'obesità, permangono ancora opportunità significative nel fornire benefici più ampi, sostenibili e più rilevanti in termini di salute per i miliardi di persone che vivono con obesità o complicanze legate al peso".

Questi evidenziano il potenziale di elecoglipron come opzione terapeutica orale innovativa nel panorama dei trattamenti per l'obesità e il diabete di tipo 2, con implicazioni per la riduzione del rischio cardiovascolare e renale





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