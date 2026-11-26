La missione di Muhammad Zeeshan Ali verso la stazione Tiangong mostra come Pechino usi lo spazio per la sua diplomazia d'influenza, mentre l'Europa resta dipendente dai programmi statunitensi.

A Jiuquan, in Cina, il 24 novembre 2026 l'astronauta pachistano Muhammad Zeeshan Ali si prepara a partire per la stazione spaziale cinese Tiangong. Secondo il reportage, la mattina del 25 novembre Muhammad Zeeshan Ali ha compiuto un saluto militare prima di salire a bordo di una capsula spaziale cinese, parlando un mandarino fluente davanti alle telecamere.

La scena ha un valore che va oltre la missione tecnica. Il caso di Muhammad Zeeshan Ali viene letto come un esempio di diplomazia dell'influenza, una strategia che ora Pechino applica anche allo spazio. Il contesto è delicato: il presidente statunitense Donald Trump sta limitando i programmi di cooperazione spaziale, soprattutto con i partner europei, mentre la Russia sconta le conseguenze dell'invasione dell'Ucraina.

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Come la Cina usa lo spazio come leva diplomatica

La Cina sta usando i programmi spaziali come strumento di proiezione politica, offrendo visibilità e partecipazione a Paesi terzi. La presenza di un astronauta pachistano a bordo della capsula cinese è il segnale più evidente di questa linea, perché trasforma una missione scientifica in un messaggio rivolto ai partner internazionali.

Un esperto francese che lavora nel settore spaziale ha sintetizzato il ragionamento in modo diretto: se fosse la Cina, inviterebbe gli europei a collaborare in campo spaziale. Secondo questa lettura, una mossa del genere irriterebbe gli Stati Uniti e metterebbe in imbarazzo gli europei, che subiscono la dipendenza dai programmi statunitensi.

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Oggi la cooperazione tra Cina ed Europa nello spazio è molto limitata. Il testo cita due progetti europei con legami internazionali: il Gateway, una stazione spaziale orbitante attorno alla Luna, e il Mars sample return, un programma per la raccolta di campioni su Marte. Le restrizioni alla collaborazione hanno colpito soprattutto l'Europa, che ha dovuto fare i conti con le conseguenze di questa situazione.

Rivalità con Washington e il ruolo della Russia

La rivalità con gli Stati Uniti è il motore principale della strategia spaziale cinese, che si sviluppa fin dall'inizio degli anni duemila. Pechino avrebbe capito allora che Washington non avrebbe lasciato crescere liberamente il suo programma spaziale, e ha costruito un percorso autonomo.

Esclusa dalla creazione della Stazione spaziale internazionale, la Cina ha scelto di costruire una struttura propria, chiamata Tiangong, che in cinese significa palazzo celeste. Quando la Casa Bianca ha posto il veto alla partecipazione cinese al programma Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo spesso definito gps europeo, Pechino ha proseguito per conto proprio con il programma Beidou.

Nel 2003 la Cina è diventata il terzo Paese ad aver inviato un uomo nello spazio, dopo gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. L'Europa, invece, ha rinunciato a seguire lo stesso percorso e oggi si trova in una situazione di totale dipendenza dai mezzi statunitensi. Nel frattempo Pechino si è avvicinata alla Russia, potenza spaziale storica ma con risorse ridotte, per progettare una base permanente sulla Luna. Il risultato è che la competizione tra grandi potenze si è estesa anche allo spazio.

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Militarizzazione dello spazio e rischi nucleari

Il programma spaziale cinese è gestito dall'esercito, e il testo indica il 2007 come l'anno in cui la Cina avrebbe avviato la militarizzazione dello spazio. Questo dato rende più delicato il quadro generale, perché lo spazio diventa un terreno di rivalità scientifica, politica e sempre più militare.

All'inizio della settimana la Germania ha riferito che, secondo i propri servizi d'informazione, la Russia vorrebbe piazzare armi nucleari nello spazio. Il fatto ha sorpreso molti osservatori, perché un'iniziativa di questo tipo è espressamente vietata dal trattato del 1967 sullo spazio extra-atmosferico e, secondo il testo, provocherebbe senza dubbio una pericolosa escalation.

Il testo richiama anche un romanzo di fantascienza statunitense uscito qualche anno fa, che immaginava una terza guerra mondiale combattuta nello spazio, con armi cinesi nascoste capaci di distruggere la rete gps. Si tratta di un riferimento narrativo, che aiuta a capire quanto il tema della sicurezza orbitale sia sentito, ma non rappresenta una prova di fatti reali.