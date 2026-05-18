At least two dead and several injured in San Diego Islamic Center shooting

The Islamic Center of San Diego, the largest mosque in San Diego County, was targeted by a shooting incident. At least two people were killed and several others were injured. The situation is still ongoing but under control, and the threat has been neutralized. Aerial footage and social media videos show police vehicles in the area, with several roads closed to traffic. Children were seen being escorted out of the parking lot by police, surrounded by police vehicles.

Almeno due morti e diversi feriti. È il bilancio della sparatoria al centro islamico di San Diego. Lo riporta la radio di Abc. Il centro islamico si trova in un quartiere prevalentemente residenziale a circa 14 km a nord del centro della città.

Il dipartimento di polizia di San Diego ha comunicato che la situazione è ‘ancora in corso ma sotto controllo’ e che ‘la minaccia è stata neutralizzata’. Secondo Nbc, che cita fonti delle forze dell’ordine, due sospetti sarebbero stati uccisi. Non risulterebbero altre persone in fuga. Le riprese aeree e i video sui social mostrano decine di auto della polizia nella zona, con numerose strade chiuse al traffico.

Sui social, anche le immagini una decina di bambini che si tenevano per mano e venivano accompagnati fuori dal parcheggio del centro, circondato da decine di veicoli della polizia. Altre immagini riprese dall’alto mostrano il corpo di un uomo disteso, con il giubbotto tattico, ucciso con colpi d’arma da fuoco fuori dalla moschea.

Isolata la scuola islamica La Bright Horizons Academy, la scuola islamica di San Diego che accoglie studenti dalla scuola materna fino al dodicesimo anno, è stata messa in stato di isolamento, ha dichiarato un portavoce alla Cnn. La scuola è ‘strettamente legata’ al Centro islamico dove sta intervenendo la polizia, ha dichiarato il portavoce. Secondo il portavoce, il personale e gli studenti della scuola sono al sicuro.

Il governatore su X L’ufficio del governatore Gavin Newsom ha dichiarato: ‘Siamo grati ai primi soccorritori intervenuti sul posto per proteggere la comunità e invitiamo tutti a seguire le indicazioni delle autorità locali’, ha scritto il suo ufficio sulla piattaforma social X. Il centro islamico Secondo il suo sito web, il Centro Islamico è la moschea più grande della contea di San Diego. Il complesso comprende la scuola Al Rashid, che, sempre secondo il sito, offre corsi di lingua araba, studi islamici e Corano





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