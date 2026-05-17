Atac e Trenitalia: possibili chiusure e disagi in caso di sciopero generale

Un comunicato dell'Unione sindacale di base (Usb) annuncia una mobilitazione di 24 ore per lunedì 18 maggio che interessa lavoratori di diverse categorie, come trasporti, sanità, scuola e pubblico impiego.

Concita De Gregorio:'Mi guardavo allo specchio e vedevo un ragazzino magrissimo e senza capelli. La malattia non è un dono'La mobilitazione, proclamata dall'Usb, coinvolge anche scuola, sanità e pubblico impiego.

Lo sciopero è di 24 ore Per lunedì 18 maggio è stato proclamato uno sciopero generale che coinvolge i lavoratori di diverse categorie, dai trasporti, alla sanità, alla scuola. L'agitazione nazionale di 24 ore è stata indetta dall'Unione sindacale di base (Usb). e il blocco delle filiere economiche e industriali legate al riarmo e rivendica che le risorse vadano destinate a 'salari, servizi pubblici, pensioni, sicurezza nei luoghi di lavoro, diritto alla casa' .

'La guerra entra nei salari che perdono valore, nella sanità pubblica svuotata, nella scuola impoverita, nel welfare tagliato, negli affitti che aumentano, nei prezzi che corrono, nella benzina che pesa sempre di più sulle famiglie'si legge nel comunicato sindacale. Il gruppo Fs ha avvertito che la protesta interesserà il proprio personale dalle ore 21 di domenica alle ore 21 di lunedì. Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a 'informarsi prima di recarsi in stazione'.

La società ricorda che informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'app di Trenitalia, la sezione Infomobilità di trenitalia.com, i canali social e web del gruppo Fs, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni.. A Roma e a Milano, rispettivamente Atac e Atm, hanno già avvisato di possibili chiusure e disagi nella giornata di lunedì 18, e in ogni città sarà necessario monitorare l'adesione allo sciopero.

Sul sito dell'Atac si legge: 'Durante lo sciopero il servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge: da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.00 alle ore 19.59'. Lo sciopero coinvolge anche i lavoratori della sanità e della scuola. Nella giornata di lunedì le visite specialistiche programmate, gli esami di laboratorio e gli interventi non urgenti potrebbero essere rimandati.

Per quel che riguarda le scuole le eventuali chiusure dipenderanno dal tasso di adesione di insegnanti e personale Ata. Sciopera anche il pubblico impiego. Uffici comunali, sportelli Inps e Agenzia delle entrate potrebbero andare incontro a chiusure o riduzioni d'orario





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