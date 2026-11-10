Atac Roma: introduce card ricaribili per biglietti digitali dal novembre 2026

Dal 9 novembre 2026 Atac avvia la sperimentazione di card ricarabili per i titoli di viaggio a Roma. Ecco costi, modalità e disponibilità nei punti vendita.

La società Atac ha annunciato l'introduzione di un nuovo sistema di validazione dei titoli di viaggio basato su supporti fisici riutilizzabili, denominati card ricaricabili. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa verso la sostenibilità ambientale, sostituendo gradualmente i tradizionali ticket monouso in carta che attualmente costituiscono circa il trenta percento del totale dei biglietti emessi. La prima fase operativa è stata ufficialmente avviata in tre specifiche biglietterie della metropolitana romana.

Disponibilità e costi della nuova card

Dal nove novembre duemilaventisei, gli utenti potranno utilizzare questo nuovo strumento per validare i propri titoli di viaggio semplicemente appoggiando la card sul lettore. Il servizio è inizialmente disponibile esclusivamente nelle tre biglietterie selezionate per la fase pilota. La card risulta gratuita se si acquistano almeno quattro biglietti di tipo Bit. Al primo acquisto di uno o due biglietti Bit, il costo della card ricaricabile è fissato a cinquanta centesimi, una procedura già consolidata presso le biglietterie automatiche esistenti.

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Titoli disponibili e funzionamento tecnico

La prima fase del progetto prevede l'emissione di nuove card pre-caricate con i titoli di viaggio previsti dall'offerta corrente. Tra le opzioni disponibili figurano i biglietti singoli da un Bit, due Bit e quattro Bit, nonché le pass giornalieri Roma ventiquattro ore, Roma quarantotto ore e Roma settantadue ore. Sono inoltre inclusi i titoli Cis sette giorni. Per quanto riguarda i multiBit, è possibile caricare fino a dodici biglietti sulla stessa scheda, ottimizzando lo spazio e riducendo la necessità di sostituzioni frequenti.

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Estensione progressiva e rete di vendita

Una volta esaurito il titolo di viaggio iniziale, la card potrà essere ricaricata in tutta la rete di vendita diretta Atac. Gli utenti avranno la possibilità di scegliere tra le diverse tipologie di titoli disponibili alla ricarica nei rispettivi canali digitali. A partire da dicembre duemilaventisei, tutte le tipologie di titoli potranno essere ricaricati anche nella rete di vendita indiretta. Una seconda fase, con un'estensione progressiva nel corso del duemilaventisette, attiverà la vendita delle nuove card su tutta la rete diretta Atac e sulla rete indiretta, raggiungendo gli oltre mille punti vendita già abilitati alla ricarica digitale.