Atacati i civili in Russia: 19 regioni colpite, 3 feriti a Cheboksary

Una notte tra martedì e mercoledì, 19 regioni russe sono state attaccate, secondo le autorità di Mosca. Cheboksary, nella Repubblica di Chuvashia, a circa mille chilometri dal confine con l'Ucraina, è stata il principale obiettivo. Tre persone sono rimaste ferite. Anche la regione di Samara è stata colpita, dove tre persone sono rimaste ferite e alcuni impianti industriali sono stati danneggiati. Secondo il canale, due stazioni di pompaggio petrolifero di Vtorovo e Lobkovo sono state bruciate.

Una notte tra martedì e mercoledì, 19 regioni russe sono state attaccate, secondo le autorità di Mosca. Cheboksary , nella Repubblica di Chuvashia, a circa mille chilometri dal confine con l' Ucraina , è stata il principale obiettivo.

Tre persone sono rimaste ferite. Anche la regione di Samara è stata colpita, dove tre persone sono rimaste ferite e alcuni impianti industriali sono stati danneggiati. Secondo il canale, due stazioni di pompaggio petrolifero di Vtorovo e Lobkovo sono state bruciate. Il presidente ucraino rivendica i raid e afferma che gli FP-5 Flamingo, i nuovi missili da crociera prodotti dall'azienda ucraina Fire Point, sono stati impiegati.

La circolazione dei treni passeggeri è stata sospesa a causa di un recente lancio di droni contro il treno Mosca–Simferopoli. Anche il panorama di Franz Roubaud, Difesa di Sebastopoli, è stato distrutto da un drone ucraino. La lenta avanzata russa e lo stallo dei negoziati continuano mentre al fronte, l'avanzata russa continua, seppur lentamente





repubblica / 🏆 32. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Russia Atacato Civili Cheboksary Repubblica Di Chuvashia Ucraina FP-5 Flamingo Fire Point Panorama Di Franz Roubaud Difesa Di Sebastopoli Stazione Di Pompaggio Petrolifero Treno Mosca–Simferopoli Vniir-Progress Vtorovo Lobkovo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Una macchina da gioco al Mondiale: il record dell'Italia di Mancini minacciato da una big'Sono stati 4 anni dove non abbiamo mai perso, con un record che è ancora lì di 37 partite senza sconfitte.

Read more »

Ultimatum, da una condizione irrevocabile a una farsa tragicaParola latina adottata dal linguaggio diplomatico per la proposta definitiva tra Stati prima di arrivare ad un aperto conflitto

Read more »

La morte di Angela Azzaro: un intellettuale, una giornalista e una femministaL'associazione Angelessa nasce per custodire e far brillare la sua eredità ideale e quella capacità rara di essere radicale senza rinunciare al dialogo. Il primo impegno è stato la pubblicazione del libro in uscita oggi, giorno in cui Angela avrebbe compiuto 60 anni.

Read more »

Tumore del seno, una donna su 3 è depressa e una su 10 perde il lavoroUna donna su tre con tumore della mammella presenta sintomi depressivi clinicamente rilevanti e l'ansia colpisce quasi la metà delle pazienti, con oltre il 30% che riferisce livelli moderati o severi. (ANSA)

Read more »