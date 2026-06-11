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Atacati i civili in Russia: 19 regioni colpite, 3 feriti a Cheboksary

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Atacati i civili in Russia: 19 regioni colpite, 3 feriti a Cheboksary
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📆6/11/2026 1:00 AM
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Una notte tra martedì e mercoledì, 19 regioni russe sono state attaccate, secondo le autorità di Mosca. Cheboksary, nella Repubblica di Chuvashia, a circa mille chilometri dal confine con l'Ucraina, è stata il principale obiettivo. Tre persone sono rimaste ferite. Anche la regione di Samara è stata colpita, dove tre persone sono rimaste ferite e alcuni impianti industriali sono stati danneggiati. Secondo il canale, due stazioni di pompaggio petrolifero di Vtorovo e Lobkovo sono state bruciate.

Una notte tra martedì e mercoledì, 19 regioni russe sono state attaccate, secondo le autorità di Mosca. Cheboksary , nella Repubblica di Chuvashia, a circa mille chilometri dal confine con l' Ucraina , è stata il principale obiettivo.

Tre persone sono rimaste ferite. Anche la regione di Samara è stata colpita, dove tre persone sono rimaste ferite e alcuni impianti industriali sono stati danneggiati. Secondo il canale, due stazioni di pompaggio petrolifero di Vtorovo e Lobkovo sono state bruciate. Il presidente ucraino rivendica i raid e afferma che gli FP-5 Flamingo, i nuovi missili da crociera prodotti dall'azienda ucraina Fire Point, sono stati impiegati.

La circolazione dei treni passeggeri è stata sospesa a causa di un recente lancio di droni contro il treno Mosca–Simferopoli. Anche il panorama di Franz Roubaud, Difesa di Sebastopoli, è stato distrutto da un drone ucraino. La lenta avanzata russa e lo stallo dei negoziati continuano mentre al fronte, l'avanzata russa continua, seppur lentamente

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