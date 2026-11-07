Atalanta domina Sassuolo, Gasperini: Inter favorita ma ci giochiamo tutto

Gian Piero Gasperini lancia l'Atalanta dopo la vittoria sul Sassuolo. Il tecnico ammette l'Inter favorita ma punta sulla Lazio e sulla costanza della squadra in Serie A.

Gian Piero Gasperini rilancia l' Atalanta dopo il successo contro il Sassuolo, sostenendo che la squadra possa ambire ai primi posti in classifica nonostante l' Inter sia considerata favorita. L'allenatore bergamasco sottolinea come la sua squadra abbia mostrato grandi prestazioni nelle ultime settimane, confermando una crescita costante nei risultati e nel modo di giocare. Con nove partite disputate in ventisette giorni, l' Atalanta ha ottenuto una vittoria sola contro club di vertice come Real Madrid e Manchester United, dimostrando solidità competitiva in un calendario intenso. Il tecnico si dichiara soddisfatto dei progressi fatti dai suoi giocatori, puntando la curiosità sul finale di stagione per vedere fino a che punto si può arrivare.

Analisi tattica e prestazioni del Sassuolo

L'Atalanta ha dominato ilmatch contro il Sassuolo, con il risultato che sembrava poter essere persino più netto considerando i ventotto tiri totali effettuati. Gasperini ha lodato la qualità mostrata dai giocatori, in particolare elogiando il gol di apertura segnato da Hermoso in un momento delicato della partita. Il tecnico ha enfatizzato la pazienza e la lucidità tattica dimostrate fino all'ultimo fischio, evitando di dare risposte a chi metteva in dubbio la reazione della squadra dopo precedenti sconfitte. Soulé ha inoltre contribuito alla vittoria con una prestazione splendente, confermando la profondità del reparto offensivo bergamasco in questa fase della stagione.

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Gasperini respinge le critiche sulle sconfitte

L'allenatore ha chiarito che le sconfitte contro il Real Madrid e il Manchester United non devono essere viste come fallimenti, ma come esiti di partite giocate contro top club. Ha sottolineato che la vittoria sullo United è stata ostacolata da un rigore considerato assurdo, ribadendo come queste perdite siano arrivate dopo prestazioni di alto livello. Gasperini ha negato la necessità di dare risposte immediate, definendo brutale l'idea di firmare per il secondo posto e preferendo mantenere un approccio senza illusioni né delusioni. Questa posizione riflette la determinazione di non farsi condizionare dalle pressioni esterne, mantenendo alta la concentrazione per le sfide rimanenti nel campionato di Serie A.

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Record storici e obiettivi della squadra

Con trentuno gol segnati nelle prime undici giornate, Gian Piero Gasperini ha battuto un record personale degli ultimi dieci anni, eguagliando il primato dell'Atalanta nella stagione 2019-2020. Ha evidenziato l'aumento delle possibilità di andare in gol grazie a giocatori diversi e a metodi di gioco vari, dimostrando una chiara predisposizione offensiva. La squadra non mira a risultati prestabiliti, ma punta a mantenere la costanza per competere con i top team. L'Inter rimane la più accreditata per il titolo, ma il tecnico ritiene che con piccole sbalzi possano emergere altri contendenti, tra cui la Lazio, rendendo il campionato molto aperto e competitivo per le ultime posizioni in classifica.