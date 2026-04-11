Atalanta-Juventus: Cronaca in Diretta del Match di Serie A

Segui la diretta testuale della partita di Serie A tra Atalanta e Juventus. Aggiornamenti in tempo reale, formazioni, azioni salienti e commenti sulla 32ª giornata.

Calcio d'angolo per l' Atalanta : il portiere respinge il pallone con i pugni. Yildiz supera Scalvini e crossa per Kelly: il colpo di testa del difensore viene deviato nuovamente in angolo. L' Atalanta cerca di sfondare sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ma Bremer e i suoi compagni di squadra proteggono efficacemente Di Gregorio in un paio di occasioni. La squadra di Spalletti fa circolare il pallone orizzontalmente a centrocampo, senza concedere spazi all' Atalanta , almeno per il momento.

Un pallone insidioso dal lato sinistro della formazione di casa, Bremer sgombera la propria area di rigore. La Juventus, però, sembra faticare a trovare le giuste misure in campo. La squadra di Spalletti cerca di uscire dalla situazione di difficoltà, ma con poca incisività finora. Il difensore dell'Atalanta svetta su tutti e intercetta il pallone in mischia: palla sul palo, alla sinistra di Di Gregorio, che ancora una volta non può intervenire. Zalawski trova lo spazio per il tiro dal vertice destro dell'area juventina: il suo tiro rasoterra termina di poco a lato. Il primo tentativo del match è della Juventus, Di Gregorio controlla bene la sfera e la blocca. La squadra di Palladino cerca di fare la partita, mentre la Juventus difende con attenzione la propria area di rigore. La prima palla della partita è della Juventus! Le formazioni che si affrontano sono le seguenti. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino. Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Holm, Conceiçao, Boga; Yildiz. Allenatore: Spalletti. In alternativa la formazione della Atalanta resta la medesima (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino. Ma la Juventus opta per un (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.\La direzione della partita della 32ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus sarà affidata a Fabio Maresca della sezione di Napoli. Gli assistenti saranno Alessio Berti e Pietro Dei Giudici, mentre il quarto uomo sarà Luca Zufferli. Al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo, con Giacomo Camplone come AVAR. L'attesa sfida della 32ª giornata di Serie A tra Atalanta e Juventus sarà trasmessa sia su Dazn, in streaming tramite app e sito web e sul canale 214 di Sky, previa sottoscrizione di abbonamento dedicato, sia su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 e in streaming su Now. La diretta testuale sarà disponibile su Gazzetta.it.\La partita si prospetta intensa, con l'Atalanta che cercherà di sfruttare le proprie armi offensive, mentre la Juventus punterà sulla solidità difensiva e sulla capacità di sfruttare le ripartenze. Le due squadre si presenteranno con formazioni tatticamente differenti, con l'Atalanta che potrebbe variare tra un 3-4-2-1 ed un 4-3-3 a seconda delle esigenze di gioco, mentre la Juventus dovrebbe rimanere fedele al suo 4-2-3-1, ma con la possibilità di cambiare modulo durante la partita. L'incontro sarà caratterizzato da duelli individuali interessanti, come quello tra Yildiz e Scalvini, e da strategie complesse tra gli allenatori Palladino e Spalletti. L'Atalanta dovrà trovare il modo di scardinare la difesa juventina, ben organizzata, mentre la Juventus cercherà di colpire in velocità e di sfruttare le occasioni che si presenteranno. La partita si preannuncia equilibrata e combattuta, con l'esito finale ancora tutto da decidere





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