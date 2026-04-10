Atalanta-Juventus: Il Sinistro Comanda, Bilanci e Prospettive

Analisi dei gol nei recenti Atalanta-Juventus, situazione di classifica e le ultime notizie dal mondo del calcio italiano.

I recenti confronti tra Atalanta e Juventus in Serie A sono stati caratterizzati da un dato significativo: la prevalenza di gol segnati con il piede sinistro. Analizzando i tabellini marcatori degli ultimi incontri, emerge chiaramente questa tendenza. Nel 2020-2021, Malinovskyj siglò la vittoria nerazzurra con un sinistro da fuori area. Nel 2022-2023, Iling-Junior e Vlahovic, entrambi con il sinistro, firmarono il 2-0 bianconero.

Anche l'1-1 del 2021-2022 vide Malinovskyj e Danilo andare a segno, rispettivamente con un sinistro e un colpo di testa. L'ultimo pareggio, quello della scorsa stagione, fu determinato dalle reti di Kalulu, con un mancino, e Retegui, di testa. Solo risalendo al campionato 2019-2020 si trova un gol di destro, quello di Higuain. In totale, negli ultimi 11 centri, ben 7 sono stati realizzati con il sinistro, uno con il destro e tre di testa. Un'analisi più ampia rivela che, dei 63 Atalanta-Juventus disputati in Serie A dal 1937-1938, la Juventus ha ottenuto 28 vittorie, contro le 8 dell'Atalanta, mentre i pareggi sono stati 27. Il bilancio dei gol vede 104 reti juventine e 59 orobiche. Nell'ultimo incontro di andata, a Torino, il risultato fu 1-1, con reti di Sulemana e Cabal.\La situazione di classifica, alla vigilia di questo match, vede l'Atalanta a 53 punti, frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, con 44 gol fatti e 27 subiti. Di questi punti, 32 sono stati conquistati in casa. La Juventus, invece, si presenta con 57 punti, derivanti da 16 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, con 54 gol fatti e 29 subiti. I punti conquistati in trasferta sono 24. Entrambe le squadre arrivano a questo scontro con un buon trend di risultati nelle ultime giornate. Il match si preannuncia quindi equilibrato e importante per le ambizioni di entrambe le formazioni.\Al di là delle statistiche dei gol e della classifica, il mondo del calcio è in fermento per una serie di altre notizie. Si discute del possibile divorzio tra Gasperini e la Roma, con un ostacolo contrattuale che complica la situazione. Conte sembra aperto a cambiare e De Laurentiis potrebbe liberarlo, con la Nazionale come possibile destinazione. Si parla del rinnovo di Spalletti con la Juventus, che rappresenta una certezza per la squadra. Il Milan è alla ricerca di una certezza in attacco, valutando le strategie di mercato. Ci sono discussioni sull'ipotetico ripescaggio dell'Italia ai Mondiali, con pareri contrastanti. Si guarda al futuro, con la Serie B che ricorda Piermario Morosini, e con le sfide Frosinone-Palermo che promettono spettacolo. Anche la Serie C è in piena attività, con la corsa ai playoff e le prime volte della Nazionale maggiore femminile di San Marino. In definitiva, un panorama calcistico ricco di eventi e prospettive





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