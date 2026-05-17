Atalanta mantiene vantaggio finale sulle prime posizioni dopo vittoria contro il Bologna

In questo articolo viene descritto come l'Atalanta mantenga il vantaggio di soli tre punti dopo la sconfitta contro il Bologna e il possibile risultato finale del campionato. Inoltre, le conseguenze di un arrivo a pari punti tra le prime quattro squadre si incontrano e come l'Atalanta sia sicura della qualificazione in Conference League in caso di arrivo a pari punti con il Bologna.

L' Atalanta maintaine un vantaggio di tre punti nella classifica rispetto al Bologna , con novanta minuti alla fine del campionato. Dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia , anche la corsa al settimo posto era aperta.

Atalanta e Bologna, conclude il testo, si sono esibite nello scontro diretto domenica 17 maggio. Nel caso in cui l'Atalanta perda l'ultima contro la Fiorentina e il Bologna vincesse contro l'Inter, le due squadre si troverebbero settime a pari punti. L'Atalanta, in vantaggio per la differenza reti negli scontri diretti, sarebbe sicura della qualificazione in Conference League anche in caso di arrivo a pari punti





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