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Atalanta mantiene vantaggio finale sulle prime posizioni dopo vittoria contro il Bologna

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Atalanta mantiene vantaggio finale sulle prime posizioni dopo vittoria contro il Bologna
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📆5/17/2026 6:26 PM
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In questo articolo viene descritto come l'Atalanta mantenga il vantaggio di soli tre punti dopo la sconfitta contro il Bologna e il possibile risultato finale del campionato. Inoltre, le conseguenze di un arrivo a pari punti tra le prime quattro squadre si incontrano e come l'Atalanta sia sicura della qualificazione in Conference League in caso di arrivo a pari punti con il Bologna.

L' Atalanta maintaine un vantaggio di tre punti nella classifica rispetto al Bologna , con novanta minuti alla fine del campionato. Dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia , anche la corsa al settimo posto era aperta.

Atalanta e Bologna, conclude il testo, si sono esibite nello scontro diretto domenica 17 maggio. Nel caso in cui l'Atalanta perda l'ultima contro la Fiorentina e il Bologna vincesse contro l'Inter, le due squadre si troverebbero settime a pari punti. L'Atalanta, in vantaggio per la differenza reti negli scontri diretti, sarebbe sicura della qualificazione in Conference League anche in caso di arrivo a pari punti

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Atalanta Bologna Settore Finale Coppa Italia Settore Conference League Difference Goals Scontri Diretti

 

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