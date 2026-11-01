Atalanta-Parma: le notizie sulle formazioni di Sarri e Gilardino per la Serie A

Tutto sulle formazioni per Atalanta-Parma di Serie A. Analisi di Sarri e Gilardino, indisponibili, probabili undici e orari per guardare la partita in diretta.

Si chiude la decima giornata di Serie A a Bergamo con il match tra Atalanta e Parma. Le ultime notizie riguardano le probabili formazioni dei tecnici Maurizio Sarri e Alberto Gilardino, gli orari per la visione in diretta televisiva e streaming delle partite.

Il contesto di Atalanta e Parma

I bergamaschi hanno raccolto solo undici punti nelle prime nove partite di campionato. Sono reduci da due pareggi consecutivi, caratterizzati da tanti goal segnati ma altrettanti subiti. Questo risultato pone l'Atalanta in una situazione di particolare attenzione tattica per il match odierno.

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Il Parma, dal canto suo, arriva da un pareggio nell'ultimo turno, conclusosi a rete zero contro l'Udinese. Da quando Gilardino è arrivato al posto dell'esonerato Cuesta, non ha ancora vinto una partita. La squadra emiliana cerca quindi di interrompere questa striscia negativa.

Sarri e l'emergenza infortuni

Maurizio Sarri è sempre in piena emergenza infortuni. Per questo motivo, ha deciso di schierare Ilario Scalvini al centro della difesa. In centrocampo punta su Josip Pasalic, assicurandosi maggiore solidità in fase difensiva e controllo del gioco.

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La scelta forte del tecnico napoletano potrebbe essere l'esclusione di Adam Rowe. In suo favore potrebbe giocare Elmas nei tre dietro al portiere Krstovic. Questa mossa mira a dare maggiore stabilità alla linea difensiva della squadra di casa.

Tra gli indisponibili vi è anche Gianluca Scamacca. La sua assenza rappresenta un notevole problema per l'attaccante, costringendo la panchina a cercare alternative creative in zona gol. La situazione fisica del gruppo è quindi delicata.

Dubbi in tutti i reparti per il Parma

Alberto Gilardino deve affrontare dubbi in tutti i reparti della squadra. In porta deve decidere se schierare Federico Daffara o Giovanni Corvi. Questa decisione è cruciale per cercare la prima vittoria con il nuovo tecnico.

In centrocampo il ballottaggio è tra Denis Sierro e Stefano Fabbian. Gilardino valuterà le condizioni fisiche dei due giocatori per trovare il giusto equilibrio tattico. La scelta potrebbe fare la differenza nella conduzione del match.

In attacco, il tecnico spera in Marco Lontani. Quest'ultimo si gioca una maglia titolare contro El Bilal Toure. La competizione interna è alta e la scelta dipenderà dalle prove offerte durante gli ultimi allenamenti.

Informazioni trasmissive e diritti TV

Per chi vorrà seguire la partita, ci sono diverse opzioni trasmissive. Alcuni operatori trasmettono tre partite in co-esclusiva a giornata, focalizzandosi sugli incontri di cartello. Le trasmissioni avvengono il sabato sera alle ventiotto e quarantacinque, la domenica alle diciotto e lunedì alle ventiotto e quarantacinque.

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