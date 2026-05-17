Il tecnico dei nerazzurri, Raspadori, ha commentato la qualificazione in Conference League dell'Atalanta e ha parlato del rapporto con le famiglie Percassi e Pagliuca. Inoltre, ha parlato del suo divertimento insieme a loro e del suo ringraziamento per i tifosi.

Nella sua conferenza stampa post gara della sfida persa contro il Bologna , che ha però certificato la qualificazione in Conference League dell' Atalanta , il tecnico dei nerazzurri, Raspadori , ha risposto anche a una domanda sul colloquio avuto con la società al termine della partita.

'C'è un grande rapporto con le famiglie Percassi e Pagliuca. Ci confrontiamo molto, e io li ringrazio molto perché quando raggiungi certi obiettivi è merito anche di una proprietà che sostiene tutto il mondo Atalanta. Noi meritiamo di andare in Europa.

' Sono grandissimi attestati di stima perché mi sono divertito insieme a loro. Si è vista una bella magia all'interno dello spogliatoio e tengo a ringraziare i tifosi che mi hanno sostenuto e che porterò per sempre nel mio cuore. Volevo farli entrare, ma vista la partita ho fatto altri cambi. Oggi è rientrato Bakker e ha dato il suo contributo e siamo contenti del suo ritorno in campo.

Le due vittorie di Palladino che hanno ribaltato la situazione. Italiano a Bologna... TMWSassuolo spietato: Laurienté in girata, Lecce subito ripreso 1-1 al Mapei StadiumIl dramma sportivo ed economico della Juventus è a un passo: qualcuno dovrà pagare. Milan e Roma la Champions è lì, manca l'ultimo metro.

Come cambia il mercato di questi tre club a 90 minuti dalla fine. Atalanta, Raspadori: 'Contento per l'Europa. Palladino? Deciderà la società'Sassuolo spietato: Laurienté in girata, Lecce subito ripreso 1-1 al Mapei StadiumPadova alla caccia di un nuovo allenatore: scendono le quotazioni di PagliucaArezzo, Bucchi: 'Questa promozione è paragonabile a quella col Napoli post fallimento'Di Carmine si innamora di Livorno: 'Compro casa, qui voglio chiudere la carriera'Bonansea nella storia della Juventus: è la primatista assoluta di presenze.

Superata GirelliSerie A Women, la Ternana chiude battendo il Milan. Pari fra Napoli e SassuoloCalcioe di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atalanta Raspadori Europa Palladino Famiglie Percassi E Pagliuca Tifosi Bakker Bologna Conference League Qualificazione Palladino Famiglie Percassi E Pagliuca Tifosi Bakker Bologna Conference League Qualificazione

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atalanta, Giuntoli può portare Sarri, ma resta il Napoli nel mirinoThe news text discusses the derby match, the performance of Gasperini and Malen, and the importance of the derby for the fans. It also mentions the importance of the derby for the city and the anticipation leading up to the game.

Read more »

Zaniolo: 'A Roma ho sbagliato, ma se mi odiano è perché mi hanno amato. Gasperini mi chiedeva troppo all'Atalanta'Zaniolo ripercorre la carriera tra Inter, Roma, Atalanta, Fiorentina e Udinese

Read more »

Atalanta in campo alle 18, Corriere della Sera (ed. Bergamo): 'Il Bologna per andare in Europa'Un punto per l'aritmetica qualificazione in Conference League.

Read more »

Udinese, Deulofeu tifoso in più: 'Molto contento di continuare qui con la mia famiglia'Gerard Deulofeu, attualmente svincolato ma rimasto legato all'Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match casalingo contro la Cremonese valido per la 37^ giornata di Serie A.

Read more »