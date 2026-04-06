Atalanta travolgente a Lecce: poker europeo con un netto 3-0

L'Atalanta si impone con autorità al Via del Mare, superando il Lecce con un convincente 3-0. La squadra di Palladino consolida la sua posizione nella lotta per l'Europa, mentre il Lecce sprofonda in classifica dopo la terza sconfitta consecutiva.

L' Atalanta sbanca il Via del Mare nel lunedì di Pasquetta, consolidando la sua corsa verso le competizioni europee con un netto 3-0 ai danni di un Lecce che, dopo una iniziale fase di resistenza, crolla sotto i colpi degli avversari.

Scalvini nel primo tempo, Krstovic, ex della partita, e Raspadori nella ripresa siglano le reti decisive per la formazione di Palladino, che incamera tre punti cruciali, dimostrando una superiorità evidente contro un Lecce apparso in difficoltà per gran parte dell'incontro. Gli orobici salgono a quota 53 punti, a una sola lunghezza dalla Roma, rinvigorendo le proprie ambizioni continentali. Il Lecce, autore di una prestazione deludente, alza bandiera bianca, subendo la terza sconfitta consecutiva e rimanendo impantanato nelle zone basse della classifica, uscendo dal campo tra i fischi dei propri tifosi. L'incontro è stato segnato da diverse sostituzioni e decisioni tattiche da entrambe le parti. Nel Lecce, Di Francesco deve fare a meno di Gallo, infortunato, sostituito da Ndaba. Veiga e Coulibaly, ristabiliti, partono dalla panchina, mentre a centrocampo Fofana prende il posto di Gandelman, e in attacco Cheddira è preferito a Stulic. Dall'altra parte, Palladino schiera Kolasinac nella difesa a tre, insieme a Scalvini e Djimsiti. De Ketelaere vince il ballottaggio con Samardzic, e in attacco si affida all'ex Krstovic. Il match parte con un ritmo non elevatissimo, probabilmente per la giornata primaverile e l'assenza iniziale degli ultras giallorossi, impegnati in una protesta contro le restrizioni e i divieti di trasferta. La prima vera occasione è a favore del Lecce: cross di Ramadani, ma Fofana calcia alto sopra la traversa. L'Atalanta risponde con una conclusione di De Ketelaere respinta in corner dal portiere Falcone. L'Atalanta alza i ritmi e si porta in vantaggio al 29': De Ketelaere serve Scalvini, che, dopo un dribbling su Ndaba, batte Falcone con un tiro preciso e angolato. Il Lecce prova a reagire, ma Cheddira spreca una buona occasione. Gli ospiti premono per chiudere i conti, ma Falcone si dimostra ancora una volta insuperabile. L'asse De Ketelaere-Krstovic si fa ancora pericoloso, ma Falcone respinge la conclusione a colpo sicuro dell'attaccante al 42'. Dopo due minuti di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi. La ripresa si apre con un cambio per il Lecce, con Gandelman che sostituisce Fofana. La Dea raddoppia con Ederson, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Lo scampato pericolo scuote il Lecce, che cerca di rendersi pericoloso con Banda. Ma è ancora l'Atalanta a colpire: Ederson porta palla fino al limite dell'area, De Ketelaere serve Krstovic, che raddoppia (59'). Krstovic non esulta per rispetto al suo passato a Lecce. Palladino effettua i primi cambi: Raspadori e Pasalic prendono il posto di Zalewski e De Roon. Di Francesco inserisce Coulibaly e N'Dri per Ramadani e Veiga. Palladino sostituisce i due ammoniti, Zappacosta e Djimisti, con Bellanova e Kossounou. Il tris dell'Atalanta arriva con Raspadori, che, dopo una respinta di Falcone su Ederson, insacca con un tiro sotto la traversa (73'). Il risultato non cambia più, il Via del Mare diventa terra di conquista per l'Atalanta





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