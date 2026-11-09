Atelier Vanitas a Napoli: sei episodi dietro le quinte della moda su misura

Il programma tv segue l'Atelier Vanitas nel cuore di Napoli, dove la designer Mariarosa Cacciapuoti trasforma i desideri delle famiglie in abiti su misura per cerimonie speciali.

Sei episodi dedicati a storie familiari diverse e a un obiettivo comune: trovare l'abito perfetto per una cerimonia. Il programma accompagna gli spettatori dietro le quinte dell' Atelier Vanitas, nel cuore di Napoli, dove la designer Mariarosa Cacciapuoti guida ogni percorso creativo e ogni scelta sartoriale.

In città matrimoni, comunioni e diciottesimi non sono semplici ricorrenze. Sono occasioni in cui un'intera famiglia sceglie di esprimere la propria identità, e l'atelier diventa il luogo in cui questi desideri prendono forma.

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Il ruolo di Mariarosa Cacciapuoti nell'atelier

Mariarosa Cacciapuoti è la designer e l'anima creativa dell'Atelier Vanitas. Il suo compito è interpretare le richieste dei clienti e tradurle in creazioni su misura, costruite attorno alle esigenze di ogni singola famiglia.

Il suo percorso professionale parte da una scelta precisa: la designer ha lasciato un'altra strada per intraprendere il cammino da stilista. Da questa decisione nasce il tratto distintivo dei suoi lavori, che unisce romanticismo e linee contemporanee.

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Nel corso della carriera, Cacciapuoti ha lavorato con il mondo della televisione, del cinema e con il prestigioso Teatro San Carlo di Napoli. Queste esperienze hanno contribuito a definire il suo stile, sempre orientato a creare abiti adatti a contesti molto diversi tra loro.

Una gestione condivisa tra vita e lavoro

Accanto alla designer c'è un collaboratore di lunga data, con cui Mariarosa Cacciapuoti condivide da oltre venticinque anni vita e lavoro. Il suo ruolo è di natura gestionale e incide direttamente sull'organizzazione quotidiana dell'atelier.

Insieme alla coppia, il programma individua nel percorso dell'atelier un elemento centrale della narrazione. La presenza di questo collaboratore accompagna il lavoro creativo con una struttura organizzativa stabile, necessaria per seguire clienti e cerimonie con continuità.

Un atelier storico nel cuore di Napoli

L'Atelier Vanitas è operativo dal 2017 e, negli anni, è diventato un punto di riferimento per la clientela cittadina. La sua reputazione si costruisce sulla cura del singolo abito e sull'attenzione verso ogni richiesta.

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L'atelier è ospitato in un elegante palazzo storico dell'Ottocento in stile Liberty, situato nel centro di Napoli. L'edificio è distribuito su tre piani, e gli interni sono stati interamente ripensati e personalizzati per adattarsi alle esigenze di lavoro e di accoglienza.

Al suo interno sono presenti saloni ampi e specchiati, pensati appositamente per ospitare le sfilate interne. Questi spazi permettono di mostrare le creazioni alle clienti e alle famiglie prima della cerimonia, offrendo un'esperienza completa dalla scelta alla prova finale.