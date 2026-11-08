Atentato Cracovia: poliziotti eroi neutralizzano assassino

Due agenti feriti gravemente salvano vite a Cracovia. Donald Tusk elogia il coraggio dei poliziotti che hanno contrastato l'attentatore in una sparatoria.

L'attacco terroristico avvenuto a Cracovia ha segnato un tragico episodio di violenza, costando la vita ad almeno sei persone. L'episodio è stato caratterizzato da un intenso scontro a fuoco tra le forze dell'ordine e l'aggressore, che ha portato alla neutralizzazione dell'uomo armato. Due agenti di polizia sono intervenuti con coraggio, mettendo a repentaglio la propria incolumità per proteggere i cittadini e fermare il killer.

Il ruolo eroico degli agenti polacchi

I due poliziotti che hanno partecipato allo scontro diretto sono stati definiti dei veri eroi dal primo ministro polacco Donald Tusk. Le loro azioni decisive hanno permesso di impedire ulteriori vittime, salvando probabilmente molte altre vite durante la frenetica caccia all'uomo. Nonostante le gravissime condizioni fisiche derivanti dalle ferite da arma da fuoco, gli agenti stanno ricevendo le cure mediche più eccellenti disponibili in struttura ospedaliera.

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Dettagli dello scontro e dinamica degli eventi

Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mostrano la furia omicida del killer mentre tenta di fuggire. L'attaccante, alla guida di una Subaru, si schianta contro un'auto bianca parcheggiata a un incrocio dopo essere inseguito dalla polizia. Gli agenti escono dai veicoli con le armi spianate, ingaggiando uno scambio di colpi che vede entrambi i poliziotti colpiti da raffiche di proiettili. L'aggressore, dopo aver fatto cadere a terra gli agenti, cerca di raggiungerli con un fucile, ma viene fermato dai contrattacchi.

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Condizioni degli agenti e reazioni istituzionali

Donald Tusk ha espresso tutta la gratitudine della nazione polacca verso gli agenti feriti, affermando che tutta la Polonia fa il tifo per loro. Le autorità hanno confermato che entrambi gli uomini sono stati trasportati in ospedale in condizioni gravi. L'attentatore, che indossava un giubbotto antiproiettile, è attualmente ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito più volte e crollato a terra durante lo scontro finale. Non è ancora del tutto chiaro da quale posizione esatta sia partito l'ultimo colpo che ha fermato l'aggressore.