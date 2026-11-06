Ater Treviso sfratta famiglia, assessorato nega emergenza abitativa

L'Ater di Treviso ha sfrattato Paola Groppo e familiari per debiti. L'assessore Tessarollo: nessun alloggio sociale per chi ha redditi. Situazione critica.

La famiglia di Paola Groppo, residente a Treviso, si trova costretta in una drammatica condizione di senza-fissa dimora dopo l'esecuzione dello sfratto da parte dell'Ater (Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale). L'episodio, avvenuto il 29 settembre, ha visto i serramenti della casa e del garage sostituiti, lasciando la signora di 68 anni, sua figlia, il genero e il nipote di sei anni senza un tetto.

Esecuzione dello sfratto e conseguenze immediate

L'intervento esecutivo ha privato l'unità familiare del loro alloggio pubblico, costringendola a dormire all'interno di un'automobile. La donna ha descritto la sua nuova quotidianità, mostrando le coperte adagiate sul sedile posteriore e sottolineando il disagio termico delle notti invernali. "Questa è la mia dimora, di notte fa freddo, ho alcune coperte e in qualche modo mi arrangio", ha dichiarato Paola Groppo al Corriere della Sera.

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La famiglia non è riuscita a portare con sé tutti i propri effetti personali, lasciandoli all'interno dell'abitazione dopo che le serrature sono state cambiate. La situazione ha richiesto una divisione dei ruoli tra i membri del nucleo: mentre la nipotina di sei anni è stata inviata in Marocco dai parenti per evitare che dormisse in macchina, la figlia e il genero sono costretti a dormire altrove, sempre utilizzando l'auto o sistemazioni di fortuna.

Ricostruzione ufficiale e posizione dell'assessorato

L'assessore alla Famiglia del Comune di Treviso, Gloria Tessarollo, ha fornito una versione dei fatti differente da quella presentata dalla sfrattata. Secondo l'amministrazione, lo sfratto è stato eseguito per morosità accumulata, con un debito che ammonterebbe a 20 mila euro. L'assessore ha spiegato che il Comune aveva inizialmente proposto un piano di rientro per rateizzare la somma, ma che il piano non è stato rispettato.

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"Avevamo pensato per loro un piano di rientro che non è stato rispettato, probabilmente perché si trattava di una cifra importante accumulata in anni", ha specificato Gloria Tessarollo. La giuntatrice ha aggiunto che la famiglia non aveva mai richiesto aiuto durante la fase di accumulo del debito, rendendo attualmente impraticabile qualsiasi soluzione di rateizzazione o assistenza abitativa da parte delle istituzioni locali.

Negazione dell'alloggio sociale e motivazioni economiche

Una questione centrale del contenzioso riguarda l'accesso all'emergenza abitativa. L'assessore ha chiarito che non è possibile assegnare alle Groppo case di proprietà dell'Ater destinate all'emergenza. La giustificazione fornita dall'amministrazione si basa sulla condizione economica dei richiedenti. "Io francamente mi chiedo perché dovremmo dare delle case destinate all'emergenza abitativa a persone con stipendio e pensione", ha ribadito Tessarollo.

Per l'assessorato, la presenza di un reddito fisso, composto da stipendio e pensione, elimina la necessità di interventi di protezione sociale abitativa. La ricercadi un appartamento privato sul mercato libero rimane l'unica soluzione indicata dalla giunta, considerando che non esistono altre alternative percorribili per il nucleo familiare.

Nuovi sviluppi nei contatti con i servizi sociali

Nella settimana seguente all'esecuzione dello sfratto, la signora Paola Groppo è stata ascoltata dai servizi sociali del Comune. Durante l'incontro, la donna ha comunicato di aver trovato ospitalità presso il compagno. Questa informazione è stata cruciale per la giunta comunale, che ha interpretato la situazione come una temporanea sistemazione abitativa, rafforzando la posizione di non intervento con alloggi di emergenza.

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Il Comune di Treviso ha sottolineato come la decisione di inviare il nipotino di sei anni in Marocco sia stata valutata dagli uffici sociali come una scelta saggia e protettiva. L'obiettivo prioritario era evitare che il minore dormisse in condizioni igienico-sanitarie precarie all'interno di un veicolo. L'amministrazione mantiene ferma la posizione che la via della privatizzazione dell'alloggio o il rientro spontaneo siano le uniche strade praticabili per risolvere la crisi abitativa della famiglia Groppo.