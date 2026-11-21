Gli esperti Sisa al Congresso nazionale a Lazise. Strategie contro l'aterosclerosi con dieta, farmaci avanzati e approccio integrato per la salute arteriosa.

La prevenzione delle malattie cardiovascolari rappresenta una sfida di salute pubblica di prioritaria importanza in Italia e a livello globale. L'aterosclerosi, patologia silente che causa l'accumulo di grasso nelle pareti arteriose, rimane la principale causa di morte nei rispettivi contesti. Gli specialisti della Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi, conosciuta anche come Sisa, hanno ribadito che gran parte di questo rischio è evitabile attraverso uno stile di vita consapevole e interventi medici tempestivi. L'obiettivo è trasformare i progressi scientifici in strumenti concreti a disposizione dei cittadini e dei medici curanti.

Riunione nazionale per lo studio dell'aterosclerosi

La Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi ha convocato un importante appuntamento di confronto tra medici e ricercatori per condividere le ultime evidenze scientifiche disponibili. L'evento si è tenuto dal 21 al 23 novembre presso il Congress TH Lazise, situato a Pacengo di Lazise in provincia di Verona. Questa sessione ha segnato il traguardo del 40esimo Congresso nazionale, celebrando oltre quarant'anni di attività dedicata alla lotta contro le patologie arteriose.

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Il convegno ha fornito una piattaforma cruciale per analizzare come le abitudini quotidiane influenzino direttamente la salute delle arterie nel lungo periodo. I partecipanti hanno discusso strategie per tradurre i dati clinici in raccomandazioni pratiche per la popolazione generale, sottolineando l'urgenza di un approccio proattivo alla salute cardiovascolare.

Importanza della dieta e attività fisica quotidiana

La prevenzione inizia con scelte alimentari consapevoli e il mantenimento di un peso corporeo sotto controllo. Seguire una dieta equilibrata e monitorare attentamente i livelli di grassi nel sangue costituisce la prima barriera contro il danneggiamento delle arterie. Le abitudini nutrizionali adottate oggi possono avere conseguenze significative sulla salute cardiovascolare degli anni successivi, rendendo essenziale un cambiamento precoce delle routine quotidiane.

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Allo stesso modo, l'attività fisica quotidiana è fondamentale per contrastare i rischi associati alla sedentarietà. Muoversi ogni giorno aiuta a preservare l'elasticità vascolare e riduce la pressione sulle arterie. Parallelamente, è imperativo eliminare l'abitudine al fumo, poiché le sigarette accelerano i processi infiammatori che danneggiano i tessuti arteriosi. Anche la qualità dell'aria respirata nei luoghi di vita riveste un ruolo rilevante nella prevenzione integrata.

Approccio integrato e nuovi trattamenti farmacologici

Alberto Corsini, presidente nazionale della Società italiana per lo studio dell'aterosclerosi, ha sottolineato che non ci si deve concentrare esclusivamente sul colesterolo. È necessario controllare anche i trigliceridi, la pressione arteriosa, la glicemia, il peso corporeo e la funzionalità di reni e fegato. L'aterosclerosi non ha una causa unica, ma deriva da una combinazione di fattori come ipertensione, diabete, obesità, malattie renali ed epatiche, fumo, inattività fisica, inquinamento e predisposizione genetica.

Il presidente Sisa ha spiegato che il colesterolo è un fattore di rischio importante, ma non l'unico. La pressione, la glicemia, il peso e la salute degli organi interni agiscono insieme sulle arterie e devono essere affrontati con un approccio cardio-nefro-epato-metabolico. Questo metodo considera contemporaneamente la salute del cuore, dei reni, del fegato e il metabolismo, curando la persona nel suo insieme piuttosto che un singolo valore degli esami. La novità terapeutica risiede nel modo di utilizzare i farmaci, intervenendo prima e combinando le terapie in base al rischio individuale.

Monitoraggio genetico e raccomandazioni di prevenzione

Alberico Luigi Catapano, presidente della Fondazione Sisa, ha emphasized che la prevenzione deve iniziare molto prima della necessità di assumere farmaci. L'approccio One Health, che collega la salute umana a quella ambientale, guida le raccomandazioni sulla dieta, il movimento e l'inquinamento. Gli specialisti distinguono la prevenzione primordiale, che mira a impedire la comparsa dei fattori di rischio, da quella primaria, che controlla i fattori esistenti prima che causino danni. A queste si affianca la prevenzione farmacologica per evitare eventi acuti nei soggetti vulnerabili.

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È cruciale giocare d'anticipo anche quando ci si sente in buona salute, poiché l'aterosclerosi può progredire per decenni senza sintomi evidenti. Valutare precocemente il proprio rischio con un medico permette di individuare interventi personalizzati. Attenzione va prestata ai valori particolarmente elevati: un colesterolo LDL superiore a 190 mg/dL o trigliceridi oltre 880 mg/dL possono indicare una malattia ereditaria. Riconoscerla tempestivamente protegge anche figli, fratelli e genitori, consentendo una sorveglianza familiare adeguata e mirata.