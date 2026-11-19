L'Atlante 2024 di Save the Children rileva la chiusura di 1.571 sedi scolastiche in un decennio. L'organizzazione propone di trasformare il calo demografico in dividendo per migliorare le risorse educative.

La popolazione scolastica in Italia ha subito un drastico ridimensionamento nel corso dell'ultimo decennio, segnando una diminuzione superiore agli 800 mila alunni rispetto al passato. Questo sensibile arretramento ha coinvolto prevalentemente le fasce di età che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, creando scenari di forte contrazione nella domanda di posti di studio.

Dati demografici e trend nelle varie fasce

Il rapporto di Save the Children, pubblicato nel quadro dell'edizione annuale dell'Atlante dell'infanzia a rischio, evidenzia come questa tendenza non abbia interessato uniformemente tutti i gradi di istruzione. Al contrario, le strutture dedicate agli asili nido e alla scuola secondaria di secondo grado hanno registrato un incremento delle iscrizioni, seppur in contesti differenti. L'aumento nei nidi è il risultato di una dinamica complessa, caratterizzata dall'ampliamento simultaneo sia dell'offerta formativa che della domanda delle famiglie, nonostante anche i bambini sotto i tre anni facciano parte del fenomeno generale di calo demografico.

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Per quanto riguarda gli istituti superiori, la crescita numerica degli studenti iscritti è attribuita a un miglioramento nei tassi di permanenza negli studi, conseguente alla riduzione degli abbandoni scolastici precoci. Tale andamento positivo rappresenta un segnale incoraggiante che, secondo le analisi, dovrebbe essere ulteriormente consolidato nei prossimi anni, sfruttando la nuova realtà demografica per rafforzare il sistema anziché indebolirlo.

Conseguenze delle politiche di accorpamento

Nelle ultime dieci anni, la risposta istituzionale al calo degli studenti si è tradotta prevalentemente in tagli al personale e chiusura di sedi, un processo che ha coinvolto esattamente 1.571 scuole chiuse su tutto il territorio nazionale. Questa dinamica ha messo a rischio l'accesso all'istruzione primaria per circa 3 mila Comuni che potrebbero perdere la loro unica istituzione scolastica, aggravando le disuguaglianze territoriali e contribuendo allo spopolamento di molte aree. La riduzione delle infrastrutture ha portato a un aumento delle pluriclassi e degli accorpamenti, con oltre un terzo delle scuole dell'infanzia che gestiscono sezioni con un numero di alunni così ridotto da mettere a rischio la stessa sopravvivenza dei plessi.

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Le conseguenze di queste scelte si estendono anche all'accesso ai gradi superiori, dove un ragazzo su tre tra i 14 e i 19 anni vive in un Comune sprovvisto di una scuola superiore. Questa carenza limita fortemente le loro scelte formative, rendendoli dipendenti da un sistema di trasporti che spesso non risponde alle reali esigenze della studentessa, costringendoli a lunghi spostamenti che impattano sulla qualità della vita quotidiana.

Stabilità del personale e qualità dell'insegnamento

Contrariamente all'obiettivo dichiarato di ottimizzare le risorse, i tagli e gli accorpamenti non hanno garantito una maggiore stabilità al corpo docente. Al contrario, la struttura del personale insegnante continua a presentare una forte incertezza, con il 25% degli insegnanti ancora costituito da supplenti precari. Questa condizione di precariato strutturale mina la continuità didattica e la capacità delle scuole di offrire un supporto educativo coerente agli studenti, specialmente nelle aree più fragili.

Save the Children suggerisce di interpretare il calo demografico come un'opportunità strategica, definita "dividendo demografico", che dovrebbe essere sfruttata per aumentare le risorse educative disponibili per ciascun alunno. L'organizzazione invita a investire nella riduzione delle disparità territoriali attraverso il potenziamento del tempo pieno, l'apertura di laboratori, la gestione di mense e biblioteche accessibili anche al di fuori dell'orario scolastico, con l'obiettivo di eliminare le cause della povertà educativa indipendenti dalle circostanze familiari.

Situazione emotiva degli studenti e ruolo delle reti civiche

Nonostante l'aumento delle risorse potential, la qualità del tempo scuola rimane una variabile cruciale. Solo il 21% delle 15enni e il 30% dei 15enni dichiara di sentirsi sostenuto dai propri insegnanti, percentuali tra le più basse in Europa. Questo dato evidenzia un forte senso di insoddisfazione ed estraneazione tra gli adolescenti, rendendo necessario un ripensamento del modo in cui viene vissuta la scuola. Le esperienze virtuose, spesso sviluppate da direttori e insegnanti in contesti difficili, dimostrano come un approccio attento alle reti civiche possa valorizzare i talenti degli studenti.

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In questo senso, il fondo di contrasto alla povertà educativa minorile, gestito dall'impresa Con i bambini, ha fornito un nuovo impulso alle iniziative di inclusione negli ultimi anni. Il supporto a queste reti educative appare più efficace di qualsiasi intervento generico sui programmi scolastici, poiché garantisce continuità nel tempo e favorisce la generalizzabilità di pratiche che includono davvero tutti gli studenti.