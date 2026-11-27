Bradford Cox torna con un suono spoglio. Sheherazaad celebra donne emarginate. Fanny Mendelssohn emerge dai lavori del fratello con Ana-Marija Markovina.

Bradford Cox, noto leader degli Deerhunter e del progetto solista Atlas Sound, ha pubblicato dopo quindici anni di silenzio un nuovo album che segna una netta rottura con il passato. La produzione risulta cupa, asciutta e priva delle consuete melodie narcotiche e dei riverberi tipici degli esordi degli anni Duemila. Il 2007 rappresentava per la band il culmine delle celebrazioni nell' indie rock, un periodo in cui fondevano le dissonanze dei Sonic Youth con lo shoe gaze e le inquietudini del post-punk. Attualmente, il suono si orienta verso una rarefazione strutturale che genera un senso di claustrofobia, lontano dalle contaminazioni elettroniche precedenti.

La trasformazione sonora di Atlas Sound

La voce di Bradford Cox appare logorata e sorprendentemente nuda, assumendo una funzione prevalentemente timbrica. Ogni respiro, sibilo e inflessione vocale restituisce la fisicità del canto, creando una texture sonora intima e diaristica. Tra percussioni cicliche, sintetizzatori gorgoglianti e chitarre errabonde, emergono melodie che evocano carillon infantili e suggeriscono un'innocenza perduta. La luminosità dell'arrangiamento contrasta violentemente con la stanchezza esistenziale del musicista, riflettendo la prospettiva di qualcuno sveglio alle quattro del mattino che parla da solo.

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Sheherazaad e il tributo alle donne solitarie

Parallelamente, la musicista Sheherazaad, residente tra Brooklyn e Delhi, lancia un progetto folk spinoso e spettrale che celebra le donne considerate egoiste dalla società. Seguendo l'ep del 2024 dedicato allo studio della follia femminile, questo lavoro è un tributo alle cospiratrici, assassine e viaggiatrici che fuggono nel deserto. Secondo varie culture tradizionali, il valore di una donna si misura sulla sua capacità di mettersi al servizio degli altri; Sheherazaad rifiuta questa narrazione, raccontando le storie di coloro che vengono rifiutate o dimenticate con fervore e passione.

La cantautrice costruisce un folk misterioso e intenso utilizzando strumenti di tradizioni diverse, accompagnati da una vocalità teatrale. L'impegno nella performance permette alle canzoni di prendere vita come racconti popolari che riflettono sentimenti umani reali. A differenza della produzione spaziosa e paziente di Arooj Aftab, Sheherazaad assume il controllo totale della produzione, preferendo un suono più drammatico e appariscente. Questa scelta creativa crea un risultato più immersivo, ampliando la visione dei comportamenti apparentemente egoistici e spingendo l'ascoltatore a riconsiderare la formazione dei personaggi malvagi.

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La riscoperta di Fanny Mendelssohn da Markovina

Una scoperta musicale significativa riguarda Fanny, sorella di Felix Mendelssohn, la quale compose musica per pianoforte di profondità, immaginazione, originalità, melodia, audacia armonica e bellezza poetica paragonabili o superiori a quelle del fratello. L'eccellente esecuzione della pianista croata Ana-Marija Markovina rende onore alla compositrice in questo primo volume dell'opera completa per pianoforte di Fanny Hensel, nata Mendelssohn. È difficile stabilire chi dei due fratelli abbia influenzato chi, ma Markovina continua la sua carriera dedicata alle opere complete, avendo già interpretato quelle di Carl Philipp Emanuel Bach.

Questa pubblicazione è definita un'importante aggiunta al repertorio pianistico, evidenziando come Fanny raggiunga talvolta livelli artistici che superano quelli del fratello celebre. La performance di Markovina conferma il valore storico e musicale delle composizioni di Fanny Mendelssohn, offrendo ai contemporanei l'opportunità di ascoltare un patrimonio musicale dimenticato o oscurato. L'insieme delle nuove uscite di Atlas Sound, Sheherazaad e Fanny Mendelssohn dimostra una ricerca costante di nuove sonorità e narrazioni, spaziando dall'indie rock minimalista al folk teatrale e dal classicismo romantico alla riscoperta storica.