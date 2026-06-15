Atm, foto di una donna ignara data in pasto ai commenti sessisti

Una foto di una donna ignara di tutto è stata condivisa su una chat di un gruppo di autisti di Atm, azienda dei trasporti milanesi. La foto è stata estrapolata dal sistema di video sorveglianza dei mezzi e ha attirato l'attenzione di una ragazza che era a bordo di un mezzo Atm diretto a Rozzano (Milano).

Una foto di una donna ignara di tutto data in pasto ai commenti sessisti di alcuni autisti di Atm , azienda dei trasporti milanesi . Sarebbe solo una delle tante immagini condivise dai dipendenti sulla chat di un gruppo dal nome Ticinese staff.

Le foto sarebbero state estrapolate dal sistema di video sorveglianza dei mezzi. L'azienda: Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. Tutto è venuto a galla grazie alla segnalazione social di una ragazza che il 13 giugno era a bordo di un mezzo Atm diretto a Rozzano (Milano). La giovane sedeva accanto a un autista dell'azienda in pausa.

Una chat attira la sua attenzione e riesce a scattare una foto. L'uomo accanto a lei aveva appena condiviso la foto di una donna che era salita a bordo del mezzo commentando: Il mio dolce per voi. A ruota la sua frase è seguita da altri appellativi sessisti. La storia è stata ripresa da diverse attiviste sui propri canali social.

Una delle influencer ha anche taggato il profilo ufficiale dell'Atm. L'azienda dei trasporti milanesi ha risposto alla sua segnalazione con un commento che promette una reazione durissima da parte degli organi di sorveglianza. Abbiamo preso questa segnalazione molto sul serio e ci siamo prontamente attivati con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio.

L'azienda spiega che si muoverà per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città. Dal profilo ufficiale concludono assicurando: Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile. Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa





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