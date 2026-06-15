Atm indaga su chat sessista di autisti: foto intime di passeggere su bus e tram

Scoperta una chat di gruppo di autisti Atm dove venivano condivise foto intime di passeggere scattate sui mezzi pubblici. L'azienda ha aperto un'indagine interna e promette azioni severe contro i responsabili.

L'azienda di trasporti milanese Atm ha avviato un'indagine interna in seguito alla scoperta di una chat di gruppo chiamata 'Staff Ticinese', a cui partecipavano alcuni autisti, nella quale venivano condivise foto intime rubate di passeggere a bordo di bus e tram, accompagnate da commenti sessisti.

Il caso è stato portato alla luce da una passeggera e successivamente reso pubblico sui social network dall'attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, già nota per la sua partecipazione al reality L'Isola dei Famosi. Le immagini sarebbero state scattate di nascosto dalle donne durante i loro spostamenti e poi condivise tra i dipendenti in un gruppo privato.

L'azienda, dopo aver ricevuto la segnalazione, ha aperto un'inchiesta già da domenica, affermando in una nota ufficiale di essersi attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e tutelare i clienti e i numerosi dipendenti che operano con professionalità. Atm ha sottolineato di considerare il rispetto come valore fondante e non negoziabile, annunciando che agirà in ogni sede opportuna contro eventuali irregolarità commesse.

La vicenda ha sollevato un'ondata di indignazione per la violazione della privacy e la natura meschina degli scambi, evidenziando un preoccupante clima di sessismo all'interno di un servizio pubblico essenziale. Le autorità competenti potrebbero ora valutare anche profili penali legati alla diffusione illecita di immagini intime. Intanto, l'opinione pubblica chiede che i responsabili siano individuati e puniti in modo esemplare, per ristabilire la fiducia in un servizio che deve garantire sicurezza e rispetto a tutti i cittadini





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