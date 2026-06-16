Atm sospende dipendenti per chat sessista

L'Azienda Trasporti Milanesi ha sospeso i dipendenti coinvolti in una chat con contenuti sessisti e osceni. La procura di Milano indaga per accertare la provenienza delle foto e l'accesso abusivo al sistema informatico.

Atm ha deciso di sospendere dal servizio e dalla retribuzione i dipendenti della chat in cui comparivano immagini di donne accompagnate da battute sessiste e frasi oscene.

La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato dalla stessa Azienda Trasporti Milanesi. Nel frattempo proseguono le indagini della procura di Milano: gli inquirenti stanno cercando di accertare l'esatto numero dei presenti in 'Ticinese staff', la data di creazione del gruppo, ma anche e soprattutto capire la provenienza di quelle foto inserite nella chat.

Sono queste le prime domande a cui stanno provando a rispondere i pubblici ministeri Carlo Parodi e Grazia Colacicco, che hanno indagato per accesso abusivo al sistema informatico l'uomo a cui una passeggera del tram 15 ha scattato delle foto dello schermo del cellulare. Il dipendente Atm è stato anche perquisito; il sequestro del telefono è stato disposto per altri quattro appartenenti alla chat, dipendenti i cui nomi potrebbero finire nel registro degli indagati.

L'origine di quelle immagini è dirimente: va accertato l'accesso abusivo al sistema informatico e va escluso che quelle immagini siano state scattate riprendendo uno schermo che garantisce la sicurezza sui mezzi di trasporto. Un'origine che la denuncia dell'Atm, che si è subito attivata con la magistratura e con un'indagine interna, non ha chiarito e su cui la procura di Milano indaga





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