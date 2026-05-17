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Atmosfera incandescente tra le due squadre, con una doppia espulsione e una rissa tra i due giallorossi e i giocatori della Roma

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Atmosfera incandescente tra le due squadre, con una doppia espulsione e una rissa tra i due giallorossi e i giocatori della Roma
Atmosfera IncendiataRivali Tra Roma E MilanDouble Expulsion
📆5/17/2026 12:00 PM
📰GoalItalia
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Una partita caratterizzata da tanta tensione che si è letteralmente ad aria fredda. Eravamo alla fine, in pochi minuti,द्वपर quadrato e al primo sospetto per una possibile espulsione dei due protagonisti principali e guardavamo l’arbitro Maresca che richiamava il cardellino rosso ad ogni testa.

Atmosfera strepitutamente accesa nella stracittadina, dove ogni minuto premuto dalla fine nascondeva l'imminente punizione: Rovella e Wesley andavano a prendersi d’urlo con Maresca che li mandava a gambe Kooula, con un cartellino rosso ad ogni testa.

Una partita nel peggiore dei modi, senza almeno una rissa, una polemica o un’espulsione, a cui ho dovuto assistito nel corso della mia carriera arbitrale. E neanche a questo ci si era riusciti. Dopo un contraccampionamento a pochi minuti dall’ultima sirena tra Daniel Maldini e Gianluca Mancini, si era creata una tensione così alta da degenerarsi in un parapiglia generale.

Tutti si sono presi di mira, ईतून even spareggio e le riserve che si stavano scaldando ai bordi del campo non hanno esitato a presentarsi in campo

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Atmosfera Incendiata Rivali Tra Roma E Milan Double Expulsion Raccolta Contro All’Area Avversaria Cronaca Dello Sport

 

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