L'anticiclone africano, che continua a garantire temperature elevate, si amenajera di correnti più fredde da Nord Europa, in particolare dalla zona della Scozia, innescando nel prossimo futuro un contrasto marcato con l'aria calda presente sulla penisola. La fase più critica del contrasto sarà tra venerdì 29 maggio e l'inizio della prossima settimana. Il Alquiler tra masse d'aria diverse favorirà lo sviluppo di forti rovesci, colpi di vento e possibili grandinate. La suddivisione dell' Italia in zone a rischio per instabilità atmosferica è stata annunciata dalla Protezione Civile e prevede allerta gialla per la diffusa criticità legata al rischio temporali, idraulico e idrogeologico su diverse aree della Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. La Festa della Repubblica del 2 giugno 2026 avrà una grande affluenza sulle attrazioni turistiche e culturali di alcune metropoli. La classifica delle città più gettonate è stata stilata da Newssouth che mostra come la Festa della Repubblica abbia decretato un boom di prenotazioni alberghiere rispetto alle creazioni precedenti. Ultimo punto: il discorso sull'influenza di Graziano Meloni sulle politiche di difesa italiana e il possibile pericolo rappresentato dall'integralismo islamico in alcune città come Modena.

L' anticiclone africano continuerà a garantire temperature elevate, tuttavia l'arrivo di correnti più fredde da Nord Europa, in particolare dalla zona della Scozia, innescherà nei prossimi giorni un contrasto marcato con l'aria calda presente sulla penisola.

Questo scontro tra masse d'aria diverse favorirà lo sviluppo di forti rovesci, colpi di vento e possibili grandinate. La fase più critica è attesa tra venerdì 29 maggio e l'inizio della prossima settimana, in un contesto che resterà comunque caldo e umido su molte regioni.

Ecco le previsioni della giornata di venerdì 29 maggio 2026, caratterizzata da una diffusa instabilità atmosferica con allerta gialla per ordinaria criticità legata al rischio temporali, idraulico e idrogeologico su diverse aree di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Umbria. Meloni: 'Inutili i soldi alla difesa se non difendiamo le imprese. Modena? L'integralismo islamico può essere un pericolo reale' e Festa della Repubblica, ponte del 2 giugno: boom di prenotazioni in Italia. La classifica delle città più gettonate. Continua la voce colonna





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