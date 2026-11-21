Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si qualificano per la finale delle Atp Finals a Torino. La partita è decisiva per il primato mondiale e il premio di 5 milioni di dollari.

La finale dell'edizione 2024 delle Atp Finals si conferma un duello epico tra i due campioni assoluti del circuito, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L'incontro, che si svolgerà a Torino, mette a confronto il numero uno e il numero due del ranking mondiale, decretando non solo il vincitore del prestigioso trofeo, ma anche il leader indiscusso del tennis mondiale. Zverev, vincitore dell'edizione del 2018 a Londra e del 2021 a Torino, cerca di consolidare la sua posizione contro il talento spagnolo che ambisce al suo primo titolo Maestro.

Alcaraz batte Shelton al tie break

Carlos Alcaraz ha raggiunto la finale sconfiggendo Ben Shelton con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6, in un match durato due ore e un minuto. Nonostante la sconfitta del primo set, lo spagnolo ha mostrato una resilienza straordinaria, concedendo solo due punti nel tie break del terzo parziale. Shelton ha lottato ferocemente, ma Alcaraz ha dimostrato la superiorità del suo servizio, vincendo 49 punti su 56 prime palle. L'americano ha ammesso che il servizio dello spagnolo è stato determinante per il risultato finale.

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Zverev elimina Medvedev nettamente

Dall'altra parte del tabellone, Alexander Zverev ha liquidato Daniil Medvedev con i punteggi di 7-6, 6-4, confermando la sua specialità nel gestire i momenti decisivi. Dopo un primo set pareggiato fino al 6-6, il tedesco ha ottenuto un break fondamentale e ha poi strappato il servizio avversario con una prestazione dominante. Zverev ha sfruttato due palle break sul 3-3 nel secondo set, approfittando di errori dell'avversario per chiudere la partita e qualificarsi per la finale.

Statistiche e storico degli incontri

Il confronto diretto tra Alcaraz e Zverev vede lo spagnolo leggermente favorito con un record di 7 vittorie a 6, incluso l'ultimo incontro a Melbourne nel 2024 dove Alcaraz trionfò al quinto set. Entrambi i finalisti arrivano allo scontro finale con un record perfetto, non avendo perso alcun set durante il torneo. Questa inviolabilità li rende candidati ideali per un incontro che garantirà massime garanzie spettacolari e tecniche, come confermato anche dai precedenti scambi amichevoli durante la settimana torinese.

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Impatto sul ranking mondiale e premi

Oltre al titolo di Maestro, in palio c'è una ricompensa economica record di oltre cinque milioni di dollari, che rappresenta il massimo premio previsto per la finale dell'evento. Per Alcaraz, la vittoria avrebbe un valore storico enorme, portandolo a un livello di successo che nemmeno Rafael Nadal ha raggiunto, dato che solo Orantes nel 1976 e Correja nel 1998 avevano vinto questo titolo. Zverev, vincitore di due titoli Slam, cerca invece di zittire le critiche sul suo ruolo di leader, nonostante i due trionfi precedenti nelle Atp Finals.

Prospettive per il futuro del tennis

La finale tra Alcaraz e Zverev rappresenta un momento cruciale per l'evoluzione del tennis moderno, segnando il passaggio di consegne tra le generazioni. Il pubblico torinese ha accolto con entusiasmo questa qualificazione, attesa con ansia per vedere la migliore qualità di gioco espressa su superficie in sintetico. L'incontro promette di essere una battaglia tattica e fisica, dove ogni punto potrà influenzare l'equilibrio del ranking mondiale e la percezione del dominio attuale nel circuito professionistico.