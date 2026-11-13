ATP Finals 2026: Date TV, Zverev, Cobolli e Alcaraz a Torino

Le ATP Finals 2026 tornano a Torino dal 15 al 22 novembre. Tutte le date TV in chiaro su Mediaset per vedere Zverev, Cobolli e Alcaraz. Ecco il palinsesto.

Il grande tennis si ripresenta al centro dell'attenzione sportiva italiana con il ritorno delle ATP Finals 2026, l'ultimo e più prestigioso appuntamento del circuito maschile. L'evento si terrà a Torino nella cornice del Pala Alpitour, coinvolgendo il pubblico dall'15 al 22 novembre 2026. Otto dei tennisti più forti al mondo si confronteranno per decretare il campione della stagione, con un palinsesto ricco di sfide ad alto livello tecnico e emotivo. Le trasmissioni seguiranno la tradizione di essere disponibili in chiaro, garantendo l'accesso gratuito alle reti Mediaset per un vasto numero di spettatori.

Il calendario televisivo aprirà le danze domenica 15 novembre 2026 con una sessione pomeridiana dedicata ad Alexander Zverev e Rafael Jodar. L'incontro, programmato per le ore 14:00 su Canale 5, darà il via ufficiale alle competizioni sul campo e permetterà di osservare le dinamiche dei primi match del girone. Questa scelta di palinsesto mira a catturare l'attenzione del pubblico subito con nomi di grande richiamo, assicurando un interesse immediato per la kermesse torinese che durerà per l'intera settimana.

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Il Ruolo di Flavio Cobolli Contro Medvedev

Uno degli incontri più attesi dalla stampa e dal pubblico italiano sarà quello che vedrà protagonista Flavio Cobolli in gara contro Daniil Medvedev. La partita è fissata per lunedì 16 novembre 2026 alle ore 20:30 sulla rete Italia 1. Per l'azzurro si tratterà di un test cruciale contro l'ex numero uno del mondo, una sfida che metterà a dura prova le sue capacità e la sua preparazione atletica. Cobolli cercherà di approfittare del tifo casalingo per ottenere un risultato significativo che potrebbe influenzare la classifica del girone e la sua percezione nel panorama internazionale del tennis.

Girone Ivan Lendl e Favoriti del Torneo

I partecipanti sono divisi in due gironi dedicati a leggende del passato: John McEnroe e Ivan Lendl. Il girone Ivan Lendl rappresenta uno dei blocchi più competitivi e complessi dell'edizione 2026. In questa sezione saranno inseriti Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli e Frances Tiafoe. Carlos Alcaraz si conferma uno dei favoriti principali per la vittoria finale, dato il suo stile di gioco aggressivo e la sua forma attuale. La presenza di questi giocatori di alto calibro garantisce incontri spettacolari che definiranno le prime posizioni della classifica, con i primi due classificati di ogni gruppo destinati ad accedere alle semifinali.

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Commentatori e Analisi Mediaset

La copertura televisiva sarà supportata da una squadra di commentatori esperti e anaisti di grande credibilità. A guidare le trasmissioni saranno Riccardo Trevisani e Francesca Schiavone, campionessa del Roland Garros nel 2010 e prima italiana a conquistare un titolo del Grande Slam in singolare. La loro presenza garantisce una comprensione profonda delle tattiche e dei meccanismi di gioco. Inoltre, lo studio Nitto ATP Finals Live, condotto da Chiara Icardi, offrirà approfondimenti e analisi dettagliate prima e dopo ogni match. Tra gli ospiti dello studio ci saranno Lorenzo Sonego, Roberta Vinci e Diego Nargiso, insieme all'allenatore Alessandro Petrone, per arricchire il dibattito tattico.

Eventi Extra e Streaming su Mediaset

Il torneo sarà anticipato da una giornata di eventi dedicata al pubblico e ai media sabato 14 novembre 2026. Alle ore 15:45, su Italia 1, andrà in onda il Grand Opening Show, con un concerto presentato da Max Giusti. Questo appuntamento culturale servirà a creare l'atmosfera giusta prima dell'inizio delle sfide sul campo. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, Mediaset Infinity e SportMediaset.it garantiranno aggiornamenti, risultati e contenuti dedicati al torneo. La formula prevede una partita al giorno trasmessa in esclusiva in chiaro, alternando Canale 5 e Italia 1, assicurando così una copertura costante e capillare dell'evento sportivo che sta per iniziare.