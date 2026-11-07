ATP Finals 2026 Torino: Cobolli e la Duplice Rappresentanza Italiana

Torino ospita le Nitto ATP Finals 2026 dal 15 al 22 novembre. Flavio Cobolli, Vavassori e Bolelli rappresentano l'Italia per una stagione storica in Inalpi Arena.

L'Italia sta per assumere un ruolo centrale nella scena tennistica globale in occasione delle Nitto ATP Finals 2026, un evento di rilevanza internazionale che si terrà alla Inalpi Arena di Torino. La rassegna, considerata la finale del circuito maschile di singolare e doppio, è programmata per svolgersi dall'15 domenica al 22 novembre 2026, confermando la città sabauda come scenario privilegiato per il vertice dello sport bianco. La partecipazione azzurra è stata confermata con una rappresentanza di tre atleti, un numero significativo che sottolinea la solidità del movimento tennis italiano in questa stagione sportiva.

Rappresentanza Azzurra e Qualificazioni Storiche

Flavio Cobolli, tennista romano di 24 anni, otterrà il suo storico esordio nel tabellone dei "maestri" del singolare, diventando il sesto italiano nella storia a qualificarsi per questa competizione. La sua presenza è il frutto di un'annata straordinaria che ha incluso la finalista al Roland Garros e il raggiungimento di nuovi vertici nel ranking mondiale, collocandolo accanto ad ex campioni come Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Parallelamente, nel torneo di doppio, la coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli difenderà i colori nazionali per la terza volta nelle ATP Finals, con la consapevolezza che questa sarà la loro ultima apparizione insieme prima della decisione di sciogliere la coppia alla fine della stagione.

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Favoriti del Singolare e Assenze di Peso

Il tabellone del torneo dei maestri, riservato agli otto migliori giocatori della stagione, è dominato dalla figura di Alexander Zverev, il nuovo numero uno al mondo di 29 anni, vincitore di Roland Garros e US Open che trionfò nella prima edizione torinese nel 2021. L'altro grande favorito per il successo finale è Carlos Alcaraz, 23 anni, alla sua quinta partecipazione al torneo che tuttavia non ha mai vinto, nonostante la sconfitta in finale l'anno scorso contro Jannik Sinner. Sinner, grande assente di questa edizione, non sarà presente a causa di un problema al ginocchio. Tra gli altri otto qualificati figurano Ben Shelton, 24 anni, alla seconda partecipazione consecutiva, il russo Daniil Medvedev, 30 anni, vincitore dell'edizione 2020, e Arthur Fils, 22 anni, alla sua prima esperienza assoluta.

Nuovi Volti e Riconoscimenti Speciali

Oltre ai titoli consolidati, la manifestazione vedrà la partecipazione di altri talenti emergenti e storici del circuito. Frances Tiafoe, 28 anni, si unirà ai favoriti statunitensi e internazionali, mentre il giovane spagnolo Rafael Jódar, 20 anni, compirà un fatto senza precedenti diventando il primo tennista nella storia a qualificarsi per le ATP Finals nel corso della sua prima stagione completa da professionista. Questa presenza di giovani promesse affiancata a veterani esperti come Medvedev e i favoriti Zverev e Alcaraz promette di creare un equilibrio competitivo unico, dove l'esperienza si fonde con l'esplosività dei novellini del panorama tennistico mondiale.

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Cronologia degli Eventi e Calendario delle Partite

Il sorteggio dei gironi per il singolare e il doppio è previsto per giovedì 12 novembre alle ore 12:00, segnando l'inizio ufficiale della fase competitiva. Il calendario delle partite inizierà lunedì 16 novembre con il round robin di singolare non prima delle ore 14:00 e il round robin di doppio non prima delle ore 18:00. Il turno successivo dei gironi si svolgerà martedì 17 novembre, con il doppio che partirà dalle ore 11:30 e il singolare non prima delle ore 20:30, mentre mercoledì 18 novembre completerà la fase a gironi con il doppio alle ore 11:30 e il singolare non prima delle ore 14:00. Le semifinali di singolare sono programmate per giovedì 19 novembre non prima delle ore 14:30, culminando con la finale domenica 22 novembre.

Copertura Televisiva e Aspettative del Tifo

Per permettere a un vasto pubblico di seguire le Nitto ATP Finals 2026, la copertura mediatica sarà garantita attraverso diversi canali. Le trasmissioni saranno disponibili su Sky Sport e NOW, oltre che sulla piattaforma dedicata Tennis TV. Inoltre, sarà attiva la copertura in chiaro di Mediaset, che trasmetterà otto incontri selezionati durante la settimana, garantendo almeno un match al giorno, inclusi tutti gli impegni degli azzurri e la finale. Questa ampia disponibilità di canali riflette l'importanza strategica dell'evento per il tennis italiano e l'aspettativa che la nazionale, con Cobolli in singolare e la coppia Vavassori-Bolelli in doppio, possa regalare emozioni decisive sul campo.