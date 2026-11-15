Atp Finals 2026 Torino: Flavio Cobolli e il montepremi record da 15,75 milioni
Le Atp Finals 2026 si svolgeranno a Torino dal 15 al 22 novembre con un montepremi record. Flavio Cobolli difende i colori italiani in un torneo dal valore economico senza precedenti.
Le Atp Finals 2026 si terranno presso l'Inalpi Arena di Torino tra domenica 15 e domenica 22 novembre, segnando uno dei momenti clou del circuito tennistico mondiale. Questo prestigioso torneo di fine anno, che conclude il calendario delle competizioni professionali prima delle finali di Coppa Davis, vedrà confrontarsi gli otto migliori tennisti e le otto migliori coppie di doppio della stagione.
Cobolli e la rosa competitiva delle Atp Finals
Flavio Cobolli difenderà i colori azzurri nel tabellone principale, inserito in un gruppo di altissimo livello che include il numero uno al mondo, Alexander Zverev. Oltre allo spagnolo Carlos Alcaraz, nel girone figurano anche Ben Shelton, Daniil Medvedev, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar, confermando l'elevata competitività dell'edizione.Also readAtp Finals 2026 Torino: la televisione in chiaro di Mediaset
Record economico e dettagli dei premi in denaro
L'edizione 2026 mette sul piatto un montepremi record di 15,75 milioni di dollari, con un incremento dell'1,61% rispetto al 2025 per quanto riguarda il singolare. Il torneo di doppio, invece, mantiene il budget completamente invariato rispetto allo scorso anno, attestandosi a 3.050.000 dollari, garantendo stabilità finanziaria per le coppie partecipanti.
Ricompense per vincitori e partecipanti nel singolare
Il vincitore del singolare, se chiuderà il torneo da imbattuto, incasserà 5 milioni e 171.000 dollari, contro i 5.071.000 del 2025, con un aumento netto di 100 mila dollari. La vittoria in finale vale 2.412.000 dollari, mentre il successo in semifinale corrisponde a 1.206.000 dollari. Ogni vittoria nella fase a gironi garantisce 396.500 dollari.
Premi e punti Atp nel torneo di doppio italiano
Nel torneo di doppio, l'Italia sostiene la coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori, con i campioni imbattuti che incasseranno 959.300 dollari. La partecipazione vale 134.200 dollari a squadra, ogni vittoria nel round robin aggiunge 96.600 dollari e la finale vale 356.800 dollari. Ogni vittoria assegna punti Atp, con un massimo di 1500 punti incrementabili.
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