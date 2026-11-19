Ultima giornata del gruppo McEnroe alle Nitto ATP Finals di Torino: Shelton e Jodar cercano un posto in semifinale, mentre Sascha Zverev affronta Arthur Fils.

Nella giornata conclusiva del gruppo McEnroe delle Nitto ATP Finals, in corso all' Inalpi Arena di Torino, tre giocatori sono ancora in corsa per l'ultimo posto disponibile in semifinale. Il francese Arthur Fils, l'americano Shelton e lo spagnolo Jodar possono aritmeticamente qualificarsi, mentre il n. 1 al mondo Sascha Zverev ha già conquistato il passaggio del turno.

Il programma della giornata prevede il match Shelton-Jodar alle 14, seguito alle 20.30 dalla sfida tra Sascha Zverev e Arthur Fils. Tutti gli incontri sono seguiti in diretta da Sky Sport, che copre il torneo prima e dopo ogni partita.

Also read ATP Finals Torino: Zverev contro Shelton, l'orario e la Tv per vedere la decisiva

Programma e orari del gruppo McEnroe

La giornata del gruppo McEnroe si apre alle 11.15 con lo studio ATP Finals su Sky Sport 24, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Il gruppo si chiude oggi e il posto in semifinale resta l'unico obiettivo ancora aperto per gli altri tre giocatori.

Alle 13 il tennis è servito su Sky Sport 24, mentre alle 14 Shelton e Jodar scendono in campo, trasmessi su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. La partita tra i due giocatori americano e spagnolo è il primo appuntamento agonistico della giornata.

Advertisement

Alle 17.30 è previsto un nuovo appuntamento con lo studio ATP Finals su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, che precede la sfida serale tra Zverev e Fils alle 20.30. La situazione del girone resta aperta fino al termine dell'ultimo incontro, perché il risultato di ogni partita può cambiare il quadro delle qualificazioni.

Come seguire le Atp Finals su Sky Sport

Sky Sport trasmette le Nitto ATP Finals su più canali, con i match più importanti in onda anche su Sky Sport Uno. Il campo centrale è il fulcro della copertura, mentre gli altri canali seguono il torneo con studi e approfondimenti dedicati.

Le trasmissioni sono condotte da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, in diretta dall'Inalpi Arena di Torino, con il compito di raccontare il torneo prima e dopo ogni incontro. Il loro racconto accompagna il pubblico durante tutta la giornata di gare.

Dal bordo campo lavorano gli inviati Stefano Meloccaro e Paolo Aghemo, che seguono da vicino protagonisti, sfide e curiosità delle Finals. Il loro compito è raccontare ciò che accade durante le partite e nei momenti intorno ad esse.

Un appuntamento dedicato porterà il pubblico dietro le quinte del torneo, attraverso immagini e interviste esclusive. L'obiettivo è mostrare gli aspetti più curiosi e interessanti delle Finals, lontano dalla cronaca dei singoli match.

Advertisement

Vodcast quotidiano Dalila Setti e Intesa Sanpaolo

Il vodcast quotidiano realizzato da Sky Sport in collaborazione con Intesa Sanpaolo debutta quest'anno e accompagna il pubblico per tutta la durata del torneo. Il format è pensato come appuntamento fisso per seguire le Nitto ATP Finals ogni giorno.

Il programma va in onda ogni mattina alle 10 su Sky Sport 24 ed è disponibile anche su YouTube e SkySport.it. In questo modo chi non può seguire la diretta televisiva può recuperare i contenuti quando preferisce.

A guidare il racconto è Dalila Setti, che ogni giorno analizza temi, storie e protagonisti delle Nitto ATP Finals. Le sue puntate offrono approfondimenti su quanto accade dentro e fuori dal campo.

Per chi preferisce seguire il torneo online, nella sezione dedicata alle Nitto ATP Finals del sito skysport.it sono disponibili gli highlights dei match. Sullo stesso spazio digitale è attivo anche il live blog di tutte le partite, utile per seguire ogni incontro in tempo reale.