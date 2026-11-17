Scopri dove vedere Zverev-Shelton alle ATP Finals di Torino: orario esatto di inizio, canali Tv in chiaro e streaming per la partita decisiva del gruppo McEnroe.

Alessandro Zverev affronta Ben Shelton nella seconda giornata del gruppo McEnroe delle ATP Finals di Torino, una sfida che si rivelerà cruciale per le qualificazioni alla semifinale. L'incontro si svolgerà martedì 17 novembre presso l' Inalpi Arena, con un inizio fissato per le ore 20:30 in point. Questa partita rappresenta il momento di verità per il tedesco, che deve reagire dopo la vittoria in due set contro Zherbin, mentre l'americano ha conquistato un successo importante in tre set contro Fils.

Il valore strategico della partita decisiva

La necessità di vincere è immediata e tangibile per entrambi i tennisti, considerando il contesto del girone. La vittoria recente di Felix Auger-Aliassime contro Zherbin ha complicato gli scenari, rendendo ogni singolo punto fondamentale per la classifica. Zverev entra in campo con la consapevolezza che non può permettersi errori, dato che la competizione è ad eliminazione diretta dopo la fase a gironi.

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Allo stesso modo, Shelton deve dimostrare di essere all'altezza delle aspettative americane, specialmente dopo aver superato il francese in tre set. La pressione è alta su entrambi i lati della rete, e la prestazione di questa sera determinerà non solo la permanenza nel torneo, ma anche la fiducia e il momentum per gli incontri successivi. L'atmosfera nell'arena torinese sarà tesa, dato che ogni errore potrebbe costare la qualificazione.

Storia degli scontri diretti e rivalità

La cronologia dei precedenti tra i due rivali è fortemente a favore del tedesco Alexander Zverev, che ha dimostrato una superiorità tecnica e mentale negli ultimi anni. L'ultimo confronto diretto risale alla finale degli Us Open 2026, un torneo che Zverev ha conquistato imponendosi in quattro set. Questo successo in una delle prove del Grande Slam rappresenta il culmine della loro rivalità recente e conferma il livello raggiunto dal giocatore di Amburgo.

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Prima di quella finale, Zverev ha già sconfitto Shelton l'anno precedente proprio durante le ATP Finals, dimostrando di saper gestire le pressure dei tornei a eliminazione. La lista delle vittorie del tedesco si amplia con un successo nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2025, seguito dalla semifinale di Stoccarda e dalla finale di Monaco dello stesso anno. La prima vittoria documentata in questa serie risale ai quarti di finale di Cincinnati del 2024, quando Zverev si impose su un Shelton ancora in fase di ascesa.

Dove guardare l'incontro in diretta Tv

I tifosi italiani potranno seguire l'azione in diversi modi, con opzioni sia in chiaro che a pagamento. La trasmissione televisiva sarà curata da Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi della stagione ATP, garantendo una copertura professionale e dettagliata del match. Contemporaneamente, l'incontro sarà visibile in chiaro su Italia Uno, garantendo l'accesso gratuito a un pubblico più ampio che non sottoscrive abbonamenti televisivi premium.

Oltre alla televisione tradizionale, la copertura digitale è ampia e accessibile attraverso diverse piattaforme. Sky Go e NOW offrono lo streaming in diretta per gli abbonati Sky, permettendo di seguire il match anche da dispositivi mobili. Tennis TV è un'ulteriore opzione dedicata agli appassionati di tennis che desiderano una visione specifica dei tornei del circuito. Infine, l'app Mediaset Infinity permetterà di seguire la trasmissione di Italia Uno in streaming, assicurando flessibilità per gli utenti che preferiscono guardare i contenuti on-demand.

Impatto sul calendario e prossime fasi

La vittoria in questa partita avrà ripercussioni immediate sulla classifica del gruppo McEnroe, influenzando le posizioni per i quarti di finale. Le squadre qualificate accederanno alla fase successiva, dove l'obiettivo sarà conquistare il titolo ATP Finals. Per i giocatori non qualificati, l'eliminazione avverrà subito dopo la sconfitta, concludendo prematuramente la loro stagione. Questo scenario rende ogni servizio, ogni break e ogni punto dirompente un elemento di vitale importanza tattica.

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L'arena torinese si prepara ad accogliere un pubblico numeroso e appassionato, pronto a sostenere i propri favoriti. La struttura moderna dell'Inalpi Arena offre le condizioni perfette per un incontro di alto livello, con una visibilità eccellente da ogni posto a sedere. L'attenzione dei media e degli analisti sarà concentrata su come Zverev potrà utilizzare la sua esperienza per contrastare la forza esplosiva e la giovinezza di Shelton. La partita promette di essere un confronto tecnico e fisico di altissimo livello, con implicazioni significative per le classifiche world ranking e la preparazione al prossimo anno di competizioni.