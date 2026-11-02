Atp Masters 1000 Parigi 2026: calendario, quote e i campioni presenti

Tutto sull'Atp Masters 1000 di Parigi 2026 dal 2 al 8 novembre. Chi c'è, chi manca e il programma completo delle partite con i big della tennis.

L' Atp Masters 1000 si gioca da lunedì 2 a domenica 8 novembre a Parigi. Questo torneo è l'ultimo della stagione prima delle Atp Finals. I protagonisti più attesi sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Mancherà invece Jannik Sinner, in recupero.

Qualificazioni e assenze chiave

Quattro giocatori sono già qualificati per le Atp Finals 2026. Questi sono Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton e Daniil Medvedev. Per gli ultimi quattro posti si sfidano Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe, Rafael Jodar e Alex de Minaur. Sinner sta recuperando da un infortunio al ginocchio. Tornerà a fine anno al Six Kings Nations, guardando al 2027.

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Cobolli e il derby italiano

Flavio Cobolli ha riportato solo un piccolo risentimento muscolare. Si era ritirato in lacrime nel derby con Berrettini a Vienna. Cobbo si è iscritto proprio con Berrettini anche al torneo di doppio. Sono presenti anche Luciano Darderi e Lorenzo Musetti. Anche Matteo Arnaldi partecipa alla manifestazione parigina.

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Calendario e trasmissioni Sky

L'Atp Masters 1000 di Parigi 2026 è trasmesso da Sky Sport. Si vede su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). In streaming è disponibile su Now e Sky Go. Martedì 3 novembre ci sono primo e secondo turno. La sessione diurna inizia dalle 11, quella serale dalle 19.

Gli italiani e le sfide principali

Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego vengono dalle qualificazioni. Si sfideranno in un derby al primo turno. Le partite chiave includono Darderi contro un qualificato e Berrettini contro Nakashima. Zverev gioca contro De Minaur mentre Fils affronta Alcaraz. Sab 7 novembre ci sono le semifinali alle 14 e 16:30.