Ats Milano: 'Note di Prevenzione' per la Sicurezza sul Lavoro e Contrasto al Bracconaggio

La campagna Ats Milano 'Note di Prevenzione' promuove la sicurezza sul lavoro con un approccio innovativo che coinvolge l'attore Lillo Petrolo e un'orchestra metaforica, mentre si solleva un'allerta sulla liberalizzazione della caccia e le minacce all'avifauna locale.

È il primo a darne notizia, forse perché è il presidente ed è giusto che sappia le cose prima degli altri: quando le uova vengono deposte, quando i pulli le spezzano e la loro testa fa capolino. L'assessore (Forza Italia) rilascia pure un'intervista ad hoc e dice, testualmente, che è sempre un'emozione quando nascono nuove vite, soprattutto di animali nella nostra bellissima città, non è un caso, c'è un nido artificiale, sponsor, webcam, naturalisti, insomma un bel carrozzone.

E anche quest'anno, a Pasquetta, Giò e Giulia, i due falchi sono stati ribattezzati così in onore di, hanno dato alla luce a tre pulli. Servizi al tg, articoli di giornale, politici in sollucchero, scrittori, influencer e aspiranti tali che ne parlano. Peccato che nello stesso palazzo in cui gli eredi di Giò e Giulia crescono, sbattono le ali e provano il primo – decisivo – volo, la maggioranza di centrodestra, insieme agli uffici regionali, lavori giorno e notte per liberalizzare la caccia e, di conseguenza, fare strage proprio di avifauna. Rendono più difficili i controlli e favoriscono il bracconaggio. \Quando l'orchestra suona note di prevenzione, al via la campagna Ats Milano per la sicurezza sul lavoro. Ats Città metropolitana di Milano promuove la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Protagonista del progetto è l'orchestra della sicurezza, dove ogni strumento è un elemento di prevenzione e di uso di buone pratiche. Quando suonano tutti insieme, generano una sinfonia di attenzione e professionalità, capace di rendere più sicuri i luoghi di lavoro. In questa visione, ogni soggetto coinvolto è parte attiva del sistema di sicurezza: tutti sono musicisti e nessuno è spettatore. La campagna trasmette il messaggio che la sicurezza, come la musica, esiste solo quando tutti suonano bene la propria parte, trasformando l’impegno individuale in un risultato collettivo. Note di prevenzione - spiega Silvano Casazza, direttore generale di Ats Città metropolitana di Milano - vuole dire con forza che la prevenzione è il primo e più importante strumento per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni comportamento corretto e ogni scelta consapevole contribuiscono a prevenire gli infortuni e a proteggere la salute dei lavoratori. In questo sistema, ogni ruolo e ogni persona sono fondamentali: solo quando tutti apportano il proprio contributo si costruisce un ambiente di lavoro davvero sicuro. Per la campagna è stato realizzato un video spot dedicato e delle videoclip trasmesse su tv locali e canali social. A dirigere l’orchestra, nelle videoclip, è l’attore Lillo Petrolo. E' stata aperta anche una pagina web dedicata dove è possibile consultare materiale informativo e interrogare un agente conversazionale multilingua che fornisce risposte in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Saranno, inoltre, diffusi materiali grafici di promozione della campagna coinvolgendo tutti i Comuni di Ats Città metropolitana di Milano.\Il progetto Psal - Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro nasce dall’esigenza di rendere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro più accessibile, concreta e condivisa. Un tema spesso percepito come distante viene riportato nella quotidianità delle persone attraverso un linguaggio semplice, un’immagine forte e un sistema di comunicazione capace di unire informazione, esperienza e coinvolgimento. Il concept del lavoro d’orchestra diventa la chiave narrativa dell’intero progetto: la sicurezza non è il risultato di un singolo gesto, ma l’armonia tra competenze, attenzioni e responsabilità diverse. Come in una sinfonia, ogni elemento ha un ruolo preciso e contribuisce a un risultato comune. Questa metafora permette di raccontare la prevenzione in modo immediato, positivo e memorabile, trasformando un messaggio istituzionale in un’esperienza emotiva e partecipata. La campagna si sviluppa come un ecosistema integrato che combina canali tradizionali e digitali con una forte presenza sul territorio. Affissioni, stampa e video dialogano con attivazioni dal vivo pensate per intercettare un pubblico ampio e trasversale. Le installazioni immersive e le performance musicali portano fisicamente il progetto nei luoghi di passaggio quotidiano, creando occasioni di scoperta, interazione e racconto. L’esperienza diventa così il primo veicolo di consapevolezza. A questo si affianca una piattaforma digitale progettata come punto di accesso unico ai contenuti e ai servizi dedicati alla sicurezza sul lavoro. La landing page e l'agente conversazionale permettono di prolungare l'esperienza, offrendo informazioni chiare, orientate ai bisogni e facilmente fruibili, anche grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. Il digitale non è un canale separato, ma parte integrante del sistema, pensato per accompagnare le persone prima, durante e dopo il contatto con la campagn





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