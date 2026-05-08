Attacante spagnolo torna a lavorare sul campo dopo tre anni di assenza

L'attaccante spagnolo, Deulofeu, dopo un lungo periodo di assenza a causa di problemi fisici, è tornato a lavorare sul campo con l'Udinese, il suo ultimo club prima della sua infortuna e successiva assenza dal campo.

L'attaccante spagnolo, che non gioca da oltre tre anni a causa di seri problemi ad un ginocchio, è tornato a lavorare sul campo con il club friulano.

L'attaccante spagnolo, che sta vivendo un duro calvario dal punto di vista sportivo, è tornato a rivedere il campo dopo tantissimo tempo. SI ALLENA CON L'UDINESE L'attaccante spagnolo, dunque, è tornato in campo. Lo spagnolo ex Milan e Barcellona si sta infatti allenando con l'Udinese, ovvero l'ultimo club con cui ha giocato una partita ufficiale prima del tremendo calvario di natura fisica che ha inevitabilmente stoppato la sua carriera.

Deulofeu, infatti, non gioca una partita ufficiale da oltre tre anni: per la precisione la sua ultima apparizione, quando l'Udinese vinse 1-0 sul campo della Sampdoria. Poi sono subentrati i problemi fisici che l'hanno forzatamente allontanato dal rettangolo verde. Tutto è iniziato nel novembre 2022, quando con l'Udinese si è infortunato al ginocchio.

Ma quello che sembrava “solo” un infortunio dal quale recuperare con pazienza e con i naturali tempi di recupero, si è invece rivelato un ostacolo molto più impervio. Dopo l'intervento al quale si è sottoposto ci sono state alcune complicazioni che hanno peggiorato ulteriormemente la situazione. Da lì sono arrivati altri interventi, una lunghissima riabilitazione, un dolore costante e addirittura difficoltà a camminare normalmente in certi periodi.

Un intoppo che ha messo a serio repentaglio la sua carriera, ormai finita in standby dal gennaio del 2023. Deulofeu ha ripreso ad allenarsi con l'Udinese nonostante il suo contratto sia scaduto da oltre un anno. Il rapporto, infatti, si è chiuso formalmente a gennaio del 2025.

Lo spagnolo classe 1993, fermo da più di tre anni a causa dei problemi fisici, è attualmente svincolato ma il suo ritorno in campo - seppur per una prima fase di allenamento e riatletizzazione - può rappresentare un importante spiraglio di luce





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Deulofeu Udinese Injuries Return To Training Career Comeback

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