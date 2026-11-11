Attacchi a Kiev e Mosca dopo i colloqui di pace di Abu Dhabi

Russia e Ucraina si scambiano attacchi alle capitali dopo le trattative di Abu Dhabi. Gli inviati USA Kerry e Witkoff incontreranno Putin per discutere il futuro dei negoziati.

La tregua diplomatica sembrava fragile già dalle prime ore del 12 novembre, quando sia Kiev che Mosca sono state teatro di violente scaramucce. Questo scambio di attacchi contro le rispettive capitali è avvenuto in un contesto di tensione crescente, immediatamente successivo alla conclusione dei colloqui di pace tenutisi ad Abu Dhabi. La notizia arriva mentre il mondo tiene il fiato in attesa dell'arrivo degli inviati statunitensi, che hanno un programma diplomatico estremamente fitto e delicato.

Dettaglio degli scontri nelle capitali

Il 12 novembre, nelle prime ore del mattino, si sono uditi forti esplosioni nella capitale ucraina di Kiev. Un testimone oculare ha confermato il fenomeno alla Reuters, ma al momento non è stato possibile stabilire con certezza se la città abbia subito danni strutturali significativi. Parallelamente, la situazione a Mosca è stata segnata dalla necessità di difesa aerea. Il sindaco Sergej Sobyanin ha dichiarato attraverso la piattaforma Telegram che le autorità russe sono riuscite ad abbattere cinque droni diretti verso la capitale russa. Sobyanin non ha fornito ulteriori dettagli sulle modalità dell'intercettazione o sulle conseguenze a terra di questo evento.

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Esito dei negoziati di Abu Dhabi

I colloqui bilaterali tenutisi ad Abu Dhabi si sono conclusi mercoledì, portando a un risultato limitato ma symbolicamente importante. I negoziatori russi e ucraini hanno infatti concordato uno scambio di prigionieri, un passo pratico che offre un po' di sollievo umanitario. Tuttavia, i mediatori statunitensi hanno sottolineato chiaramente che le divergenze rimangono profonde su questioni fondamentali. In particolare, le discussioni hanno evidenziato la mancanza di un accordo sulle questioni territoriali, che costituiscono il nodo centrale del conflitto in corso.

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Missione diplomatica di Kushner e Witkoff

La scena diplomatica vede ora gli Stati Uniti assumere un ruolo di mediazione diretta e aggressiva. Gli inviati speciali Jared Kushner e Steve Witkoff sono previsti a Mosca il 12 novembre per incontrare il presidente Vladimir Putin. Durante questi incontri, i due diplomatici americani hanno l'incarico esplicito di sollevare la questione strategica dell'inclusione di partner europei nei futuri negoziati. Kushner ha ribadito con fermezza che la partecipazione europea deve avvenire al tavolo delle trattative, considerandola essenziale per qualsiasi futuro accordo stabile.

Prossimi passi e incontro con Zelensky

Dopo la tappa cruciale a Mosca, il percorso diplomatico degli americani non si interrompe. Gli inviati statunitensi hanno pianificato di volare immediatamente in Irlanda per un nuovo incontro. Lì, avranno modo di confrontarsi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky si trova in Irlanda proprio in queste ore, poiché è atteso a un importante incontro dedicato ai leader europei. Questa sequenza di eventi sottolinea la delicatezza del momento e la necessità di coordinare le posizioni tra tutte le parti coinvolte nel conflitto.