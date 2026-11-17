Serie di attacchi a mercantili in Romania e Bulgaria. Cronologia dettagliata dei naufragi e droni nel Mar Nero tra ottobre e novembre 2026.

La sicurezza marittima nella regione del Mar Nero è diventata criticamente compromessa negli ultimi mesi a causa di una serie crescente di attacchi contro mercantili, coinvolgendo direttamente le acque territoriali e le zone economiche esclusive di Romania e Bulgaria, membri fondamentali della NATO. Questa escalation rappresenta una delle conseguenze più tangibili del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, trasformando una rotta commerciale vitale in un'area ad altissimo rischio per il traffico marittimo internazionale.

Attacchi alla flotta mercantile nel Mar Nero

Il governo bulgaro ha confermato che la nave portacontainer Contship Jet, battente bandiera liberiana, è affondata mercoledì al largo delle coste bulgare dopo essere stata colpita da droni navali. La nave si stava dirigendo dal porto di Haifa in Israele verso la città romena di Costanza quando è stata colpita, in quello che si configura come uno dei recenti episodi più gravi che dimostrano l'espansione della zona di conflitto.

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Questa incidente non è isolato, ma fa parte di un pattern allarmante di aggressioni contro navi cargo registrate nelle ultime settimane. Le Forze Armate Francesi hanno fornito immagini d'archivio del Contship Jet il 28 ottobre 2026, data in cui la nave navigava sicura, rendendo il suo destino attuale un drammatico contrasto con la normalità precedente. Il traffico commerciale internazionale sta ora affrontando una fase di crisi senza precedenti in queste acque.

Cronologia dettagliata dei naufragi e incidenti

La lista degli incidenti inizia già il 5 ottobre, quando la nave cargo Royad Mammadov, con bandiera di Saint Kitts e Nevis, fu colpita a 55 chilometri a sud di Sfântu Gheorghe in Romania, causando la morte di due membri dell'equipaggio. Il giorno successivo, il 6 ottobre, la nave alghiera Togolese Alfa Watan affondò a circa 130 chilometri dalla costa di Byala in Bulgaria, lasciando in disparte dodici membri dell'equipaggio considerati dispersi dopo l'impatto con un drone.

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Lo stesso 6 ottobre, la nave Palau-flagged Able subì danni nello stesso attacco, rimanendo ferita due persone. Il 13 ottobre, il cargo ucraino Chelsea 3, con bandiera maltese, fu colpito da tre droni a circa 33 chilometri dalla Bulgaria, ma tutto l'equipaggio fu salvo. Il 14 ottobre, la nave HS Dignuit, con bandiera di Guinea-Bissau, affondò vicino al villaggio bulgaro di Krapets, lasciando undici membri dell'equipaggio dispersi nonostante il salvataggio di cinque persone.

L'escalation è proseguita con impatti in acque rumene e bulgare: il 14 ottobre la nave chimica Yara J fu colpita a sud-est di Sulina, e il 15 ottobre la cisterna Wine Trader fu colpita a 24 chilometri da Sulina, lasciando sette membri dispersi. Il 23 ottobre, la nave Khoryv affondò a 24 chilometri da Costanza, mentre il 28 ottobre il Contship Jet fu colpito da tre droni nell zona economica esclusiva bulgara prima di affondare.

Nella seconda metà di novembre, la situazione è rimasta critica: il 13 novembre la nave Larissa 1 fu colpita senza vittime, e il 14 novembre tre navi, tra cui la Evia Petrol V e la Marsol, subirono danni vicino a Sulina senza conseguenze umane gravi. Il 16 novembre, la nave Betul8 affondò in Bulgaria, e il 17 novembre la cisterna Gas Husky, carica di 3.400 tonnellate di gas, affondò a est di Byala, con l'equipaggio salvato.

Incidenti precedenti e posizione delle parti

Gli incidenti non riguardano solo i mercantili, ma hanno coinvolto anche infrastrutture critiche e attività militari. Il 5 giugno, un drone marittimo si autodistrusse nel porto di Costanza vicino a un terminale petrolifero senza causare vittime. L'Ucraina ha affermato che il drone apparteneva a loro, ma aveva perso il controllo a causa del jamming elettronico russo, segnando un punto di tensione diplomata iniziale.

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Il 11 agosto, i sommergibilisti dell'esercito rumeno distrussero due droni di tipo Gerbera nella zona economica esclusiva rumena vicino a Neptun Deep. Il 26 agosto, un drone navale fu avvistato a poche centinaia di metri dal progetto offshore Neptun Deep, portando Bucarest a lanciare caccia F-16 per distruggerlo, evidenziando la militarizzazione delle acque.

Impatto commerciale e misure di sicurezza

L'impatto di questa serie di attacchi sul commercio internazionale è devastante, con numerose navi che transitavano tra porti israeliani, egiziani e romeni ora a rischio costante. La presenza di droni navali e missili ha costretto molte compagnie marittime a riconsiderare le rotte, aumentando i costi assicurativi e i tempi di consegna per le merci che attraversano il Mar Nero.

La regione è diventata un punto focale della geopolitica marittima, con la NATO chiamata a garantire la sicurezza dei suoi membri. L'incapacità di impedire questi attacchi mette sotto scrutinio la capacità di difesa aerea e marittima della Romania e della Bulgaria, chiedendo risposte immediate per proteggere il traffico commerciale e le vite dei marinai.