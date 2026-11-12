Attacchi a operatori sanitari ostacolano lotta Ebola RD Congo 5433 morti

Gli attacchi alle strutture sanitarie nella Repubblica Democratica del Congo minacciano il controllo dell'epidemia di Ebola che ha causato 5433 vittime, secondo Africa CDC e OMS.

Le operazioni di contenimento dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo affrontano ostacoli sempre più critici a causa dell'escalation della violenza armata contro il personale medico e le infrastrutture sanitarie. L'Agenzia africana per il controllo delle malattie (Africa CDC) ha dichiarato giovedì 12 novembre a Dakar che gli attacchi mirati stanno compromettendo gravemente le possibilità di fermare la diffusione del virus nell'est del paese, dove il bilancio delle vittime ha superato quota 5.400.

Violenza contro operatori sanitari e strutture

Wessam Mankoula, portavoce dell'Africa CDC, ha fornito durante una conferenza stampa dettagli allarmanti sulla natura degli scontri che impediscono l'accesso humanitario alle zone colpite. Tra i recenti episodi registrati, spiccano quattro attacchi armati diretti contro il personale, sedici aggressioni fisiche rivolte agli operatori sanitari e undici strutture mediche date alle fiamme o comunque prese di mira con l'intento di renderle inagibili.

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Un caso emblematico di questa ostilità è l'attacco subito la settimana scorsa dall'ospedale di Cantine-Aloya, situato nella provincia del Kivu del Nord. L'assalto, perpetrato dalle Forze Democratiche Alleate (ADF), un gruppo ribelle collegato allo Stato islamico, ha provocato la morte di sessantasei persone. Tra le vittime vi erano anche tre operatori sanitari, confermando come il personale medico sia diventato un bersaglio prioritario per i gruppi armati.

Crisi dei contatti e casi non tracciati

Oltre alla violenza fisica, il sistema di risposta epidemiologica soffre di gravi lacune nel monitoraggio dei contatti. Sono oltre mille i contatti stretti di pazienti positivi che sono stati persi di vista e non riescono più a essere seguiti dai team medici, un dato che rappresenta un pericolo immediato per il contenimento del focolaio.

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Situazione ancora più critica riguarda tre casi confermati di Ebola che risultano attualmente dispersi e non localizzati. La mancanza di tracciabilità di questi pazienti rappresenta un rischio elevato di nuove catene di trasmissione, dato che il virus può essere trasmesso solo quando il paziente presenta sintomi e ha secrezioni infette, ma senza il controllo medico la cura tempestiva risulta impossibile.

Parole dei dirigenti OMS e Africa CDC

Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha espresso preoccupazione profonda durante un intervento mercoledì, definendo l'insicurezza uno dei maggiori ostacoli alla risposta all'Ebola. Ha spiegato che la violenza non solo limita l'accesso umanitario, ma interrompe le operazioni logistiche e rende estremamente difficile raggiungere le comunità in tempo utile per isolare i casi.

Gli esperti dell'OMS hanno aggiunto in una conferenza separata che il protrarsi di queste violenze rischia di vanificare tutti i progressi compiuti durante i sei mesi precedenti. La situazione richiede un intervento urgente per garantire la sicurezza del personale addetto alla salute e garantire che le campagne di vaccinazione e trattamento possano procedere senza interruzioni.

Dati epidemiologici e contesto storico

L'epidemia attuale, ufficialmente dichiarata il 15 maggio dal governo congolese, ha registrato finora 11.114 contagi e 5.433 decessi secondo i dati ufficiali del governo della Repubblica Democratica del Congo. Il tasso di letalità rimane elevato, confermando la gravità della situazione sanitaria nel paese africano.

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Il contesto storico della regione aggiunge ulteriore complessità alla crisi. Il 31 ottobre 2026, nella città di Bunia, provincia di Ituri, si sono svolti i funerali della dottoressa Marie-France Shogogo, un medico congolese deceduto in un centro di cura per l'Ebola dopo aver contratto il virus Bundibugyo. La sua sepoltura, effettuata nel cimitero di Nyamurongo secondo protocolli di sicurezza specializzati, ha segnato un momento di raccoglimento per le agenzie umanitarie mentre intensificavano gli sforzi per contenere l'epidemia.